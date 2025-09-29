Pred košarkarji Cedevite Olimpije je po osvojenem slovenskem superpokalu zdaj še uraden začetek nove sezone, ki ga bo ljubljanska zasedba v sredo odprla z domačo tekmo proti Manresi. Med številnimi novinci pred začetkom nove sezone je tudi 27-letni ameriški organizator igre Umoja Gibson.

"O Sloveniji iskreno nisem vedel ničesar. Tudi slovenskih košarkarjev nisem poznal," je na ponedeljkovem treningu, enem zadnjih pred začetkom evropske sezone, z nasmehom razlagal Umoja Gibson, ki se je letos poleti pridružil vrstam Cedevite Olimpije. Ob podvprašanju, če ni poznal niti Luke Dončića, se je hitro nasmehnil. "O, seveda, Luka. Ko sem enkrat prišel sem, sem začel raziskovati mesto in državo, takrat sem šele izvedel, da je Luka Slovenec in da je iz Ljubljane. To vedno razlagam svojim znancem in prijateljem iz ZDA. Ko me vprašajo, kje je Slovenija, vedno odvrnem, če poznajo Luko Dončića, in ko pritrdijo, jim povem, da sem v državi, iz katere prihaja," je dejal dobro razpoloženi 182 centimetrov visoki organizator igre.

Gibson se je v Ljubljano preselil iz Subotice oziroma vrst Spartaka, kamor se je pred tem s Kitajske preselil lani oktobra. V ligi ABA je nato v lanski sezoni zaigral na 26 tekmah, v katerih je v povprečju dosegal devet točk in tri asistence v 17,8 minute na obračun. Pred tem je igral še v Nemčiji za ekipo Goettingena, svojo kariero pa je košarkar, rojen v Teksasu, začel v ligi NCAA.

Postal je MVP superpokala. Foto: Aleš Fevžer

Prvič v evropskem pokalu

Zdaj 27-letnika čaka velika stopnica naprej v karieri, saj bo prvič zaigral tudi v Eurocupu. "Prvič bom igral na tem nivoju in v Eurocupu. Kot košarkar in športnik si vedno želiš igrati proti najboljšim. Vem, kako dobri košarkarji igrajo v evropskem pokalu, in želim pokazati, česa sem sposoben proti košarkarjem najvišjega kova. Zame je prehod k Cedeviti Olimpiji velik korak naprej v karieri, Spartak je bil dobra odskočna deska, lani sem se naučil veliko, tudi pred tem v Nemčiji pri ekipi Goettingena, kjer se je igrala hitrejša košarka. Zdaj se veselim igranja na novem odru v novi ekipi," je dejal Gibson.

"Veselim se začetka sezone in res upam, da bomo sezono v evropskem pokalu začeli z zmago, seveda si enako želimo tudi za začetek sezone v ligi ABA," je še dodal. "Všeč mi je mesto, pred tem sem bil še v manjših mestih, zato vedno, ko mi kdo reče, da je Ljubljana majhno mesto, odvrnem, da je veliko, veliko se dogaja, veliko je dobre hrane, tudi vreme je zaenkrat super, čeprav mi vsi pravijo, da tukaj še nisem občutil jeseni in zime ter spremembe vremena in da na to nisem pripravljen. Tako da me čaka še to (smeh, op. p.)," je o novem domovanju še povedal Gibson.

Ob začetku priprav Foto: Aleš Fevžer

Spremenjena zasedba

Od prejšnje sezone so v ljubljanski ekipi ostali kapetan Jaka Blažič, Aleksej Nikolić, DJ Stewart, Rok Radović in Žiga Daneu, ki sta poleti podaljšala pogodbi z ljubljanskim klubom. Poleg Gibsona pa so novinci še Joseph Girard III, Luka Brajković, David Škara, Nikos Chougkaz in Thomas Kennedy ter Miha Cerkvenik, ki se je vrnil v zmajevo gnezdo.

"Všeč mi je naša ekipa, dobro smo pokriti na vsakem položaju. Košarkarji, ki bodo začenjali v prvi postavi, in tudi košarkarji s klopi so na res visokem nivoju. Veselim se sezone in igranja s temi fanti," je dejal Gibson, ki je zadovoljen tudi s sodelovanjem s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. "Trener je zelo intenziven, živahen. Zunaj parketa je lepo biti v njegovi družbi, je zelo sproščen in vedno pripravljen na pogovor tudi o življenju. Res je dobra oseba," je povedal Američan.

Cedevito Olimpijo v sredo ob 18.30 čaka začetek sezone v Eurocupu. Foto: Filip Barbalić

V ljubljanski zasedbi so zdaj vse misli že uperjene proti sredini tekmi, ko jim ob 18.30 v Stožicah nasproti stala španska Manresa. "Manresa je ekipa, ki igra res hitro, pozorni moramo biti na igro v tranziciji in se hitro vračati v obrambo, nevarni so tudi pri skoku v napadu. Nadzorovati moramo ritem igre, vsiliti jim moramo naš ritem in res poskrbeti, da preprečimo njihove protinapade in hitro igro," je opozoril Gibson.

Sezono začel kot MVP superpokala

Američan se v novem okolju počuti odlično, ognjeni krst v dresu Cedevite Olimpije je uradno doživel že v superpokalu, kjer je imel proti Krki najvišjo minutažo od vseh članov ljubljanske ekipe, ki je sicer zavoljo kvote slovenskih igralcev nastopila v precej premešani zasedbi. Z 21 točkami in petimi asistencami v dobrih 25 minutah je bil prvi strelec svoje zasedbe, postal je tudi MVP superpokala, zdaj pa upa, da bo šla njegova zgodba v zeleno-oranžnem dresu le še strmo navzgor.

