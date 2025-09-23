Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Košarkarski superpokal 2025

Cedevita Olimpija s trojko v zaključku tekme do šeste zaporedne superpokalne lovorike

Cedevita Olimpija, superpokal | Košarkarji Cedevite Olimpije so šestič zapored osvojili superpokal. | Foto Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so šestič zapored osvojili superpokal.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so v boju za superpokalno lovoriko po tesni končnici s trojko Mihe Cerkvenika sedem sekund pred koncem z 78:76 premagali Krko in šestič zapored osvojili superpokal. Krka je na Polzeli sicer večji del zadnje četrtine vodila, tudi za deset, a vodstva ni znala zadržati. Za Ljubljančane je to 14. lovorika na tem tekmovanju, Novomeščani ostajajo pri petih. Najkoristnejši igralec tekme je bil Umoja Gibson, izkazal se je tudi 16-letni Maks Ciperle.

KK Krka : Cedevita Olimpija
Sportal Reprezentanca je že preteklost

Cedevita Olimpija : Krka 78:76 (17:12, 35:36, 49:59)

* Dvorana Polzela, gledalcev 1000, sodniki: Pukl (Limbuš), Oprčkal (Vojnik), Žlajpah (Grosuplje).
* Cedevita Olimpija: Stewart 6 (2:2), Gibson 21 (1:1), Radović 4, Nikolić 8 (2:2), Blažič 7 (2:2), Ciperle 12 (0:2), Cerkvenik 6, Škara 10 (2:2), Daneu 4.
* Krka: Bačvić 6 (2:2), Buljević 2, Oman 12 (2:4), Bailey 8 (2:2), Urbiha 15 (4:4), Smrekar 4 (0:2), Rebec 9 (9:9), Mathon 13 (5:7), Klobučar 3, Šantelj 4.
* Prosti meti: Cedevita Olimpija 9:11, Krka 24:30.
* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:31 (Gibson 4, Cerkvenik 2, Škara 2, Blažič), Krka 6:23 (Urbiha 3, Oman 2, Klobučar).
* Osebne napake: Cedevita Olimpija 29, Krka 17.
* Pet osebnih: /.

Ljubljančani so na Polzeli sezono odprli s šesto zaporedno lovoriko v superpokalu. To je za ljubljanski kolektiv 14. zaporedna lovorika v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. V finalih je neporažen od februarja 2020, ko je v finalu pokala Spar pokleknil pred Koprom Primorsko, zadnji naslov, ki mu je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021.

Ob zmagi se je izkazal mladi Maks Ciperle. | Foto: Aleš Fevžer Ob zmagi se je izkazal mladi Maks Ciperle. Foto: Aleš Fevžer Uvodnih deset minut je pripadlo Cedeviti Olimpiji, ki je po četrtini vodila s 17:12, nato pa je sledilo odlično nadaljevanje Novomeščanov, ki so z delnim izidom 8:0 prešli v vodstvo za +3. Sledilo je precej izenačeno nadaljevanje, nobena ekipa do polčasa ni vodila za več kot tri točke. Rezultat ob polčasu, 36:35 za Krko, je napovedoval izenačen drugi del.

Vse do polovice tretje četrtine sta bili ekipi precej izenačeni, zaključek pa je bil povsem v znamenju dolenjskega kolektiva, ki je izkoriščal osebne napake Ljubljančanov in si pred zadnjo četrtino priigral najvišjo prednost +10 (59:49). Do sredine te so Novomeščani tekmece držali na razdalji, nato pa je Cedevita Olimpija na krilih mladega Maksa Ciperleja in MVP-ja superpokala Umoje Gibsona začela preobrat. Temu je s trojko sedem sekund pred iztekom igralnega časa piko na i po asistenci Gibsona postavil Miha Cerkvenik.

Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Umoja Gibson. | Foto: Aleš Fevžer Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Umoja Gibson. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani, pri katerih je Gibson dosegel 21 točk, Ciperle pa jih je dodal 12, so zmagali z 78:76. Na strani Krke je bil najučinkovitejši Lovro Urbiha s 15 točkami.

Najuspešnejši klubi v superpokalu:

14 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)
2 – Koper Primorska (2018, 2019)
1 – Šentjur (2015)

