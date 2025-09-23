Torek, 23. 9. 2025, 21.54
Košarkarski superpokal 2025
Cedevita Olimpija s trojko v zaključku tekme do šeste zaporedne superpokalne lovorike
Košarkarji Cedevite Olimpije so v boju za superpokalno lovoriko po tesni končnici s trojko Mihe Cerkvenika sedem sekund pred koncem z 78:76 premagali Krko in šestič zapored osvojili superpokal. Krka je na Polzeli sicer večji del zadnje četrtine vodila, tudi za deset, a vodstva ni znala zadržati. Za Ljubljančane je to 14. lovorika na tem tekmovanju, Novomeščani ostajajo pri petih. Najkoristnejši igralec tekme je bil Umoja Gibson, izkazal se je tudi 16-letni Maks Ciperle.
Cedevita Olimpija : Krka 78:76 (17:12, 35:36, 49:59)
* Dvorana Polzela, gledalcev 1000, sodniki: Pukl (Limbuš), Oprčkal (Vojnik), Žlajpah (Grosuplje).
* Cedevita Olimpija: Stewart 6 (2:2), Gibson 21 (1:1), Radović 4, Nikolić 8 (2:2), Blažič 7 (2:2), Ciperle 12 (0:2), Cerkvenik 6, Škara 10 (2:2), Daneu 4.
* Krka: Bačvić 6 (2:2), Buljević 2, Oman 12 (2:4), Bailey 8 (2:2), Urbiha 15 (4:4), Smrekar 4 (0:2), Rebec 9 (9:9), Mathon 13 (5:7), Klobučar 3, Šantelj 4.
* Prosti meti: Cedevita Olimpija 9:11, Krka 24:30.
* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:31 (Gibson 4, Cerkvenik 2, Škara 2, Blažič), Krka 6:23 (Urbiha 3, Oman 2, Klobučar).
* Osebne napake: Cedevita Olimpija 29, Krka 17.
* Pet osebnih: /.
Ljubljančani so na Polzeli sezono odprli s šesto zaporedno lovoriko v superpokalu. To je za ljubljanski kolektiv 14. zaporedna lovorika v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. V finalih je neporažen od februarja 2020, ko je v finalu pokala Spar pokleknil pred Koprom Primorsko, zadnji naslov, ki mu je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021.
Ob zmagi se je izkazal mladi Maks Ciperle. Uvodnih deset minut je pripadlo Cedeviti Olimpiji, ki je po četrtini vodila s 17:12, nato pa je sledilo odlično nadaljevanje Novomeščanov, ki so z delnim izidom 8:0 prešli v vodstvo za +3. Sledilo je precej izenačeno nadaljevanje, nobena ekipa do polčasa ni vodila za več kot tri točke. Rezultat ob polčasu, 36:35 za Krko, je napovedoval izenačen drugi del.
Vse do polovice tretje četrtine sta bili ekipi precej izenačeni, zaključek pa je bil povsem v znamenju dolenjskega kolektiva, ki je izkoriščal osebne napake Ljubljančanov in si pred zadnjo četrtino priigral najvišjo prednost +10 (59:49). Do sredine te so Novomeščani tekmece držali na razdalji, nato pa je Cedevita Olimpija na krilih mladega Maksa Ciperleja in MVP-ja superpokala Umoje Gibsona začela preobrat. Temu je s trojko sedem sekund pred iztekom igralnega časa piko na i po asistenci Gibsona postavil Miha Cerkvenik.
Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Umoja Gibson.
Ljubljančani, pri katerih je Gibson dosegel 21 točk, Ciperle pa jih je dodal 12, so zmagali z 78:76. Na strani Krke je bil najučinkovitejši Lovro Urbiha s 15 točkami.
Najuspešnejši klubi v superpokalu:
14 naslovov – Cedevita Olimpija (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
5 – Krka (2010, 2011, 2012, 2014, 2016)
2 – Koper Primorska (2018, 2019)
1 – Šentjur (2015)
