Avtor:
S. K.

Torek,
16. 9. 2025,
16.53

Torek, 16. 9. 2025, 16.53

Poplava v Novem mestu

Dvorana Leona Štuklja pod vodo. Kaj to pomeni za košarkarje Krke? #video

Dvorana Leona Štukjla, poplava | Dvorano Leona Štuklja v Novem mestu je poplavilo. | Foto Saša Škedelj

Dvorano Leona Štuklja v Novem mestu je poplavilo.

Foto: Saša Škedelj

Današnji močan naliv v Novem mestu je poplavil tudi večnamensko dvorano Leona Štuklja, v kateri domače tekme igra dolenjski košarkarski prvoligaš KK Krka. V prvem odzivu iz kluba še niso mogli postreči s prav veliko informacijami o tem, kaj poplava pomeni za klub, a ostajajo optimisti in upajo, da škoda ne bo prevelika.

Robert Golob
Novice V Novem mestu voda zalila tudi danes odprto novo bolnišnico, Golob si bo ogledal posledice #video

Poglejte si, kako je voda zalila dvorano Leona Štuklja

"Današnji monsunski naliv je žal prizadel tudi našo domačo dvorano – Športno dvorano Leona Štuklja, ki je bila poplavljena. V prihodnjih dneh bo znan dejanski obseg škode," so sporočili iz novomeškega kluba, kjer torej še ugotavljajo, kakšne bodo posledice poplave.

Do prve tekme državnega prvenstva, ki naj bi ga košarkarji Krke odprli prav na domačem parketu v sredo, 27. septembra, v uvodnem krogu lige OTP banka, kjer bi morali gostiti Laško, bodo poskušali sanirati igrišče, večja težava pa so trenutno treningi, pravijo.

"Klub bo v sodelovanju z lokalno in regionalno skupnostjo storil vse, da zagotovi nemoteno nadaljevanje trenažnega procesa članov in mladinskega pogona ter delovanje Šole košarke KK Krka," obljubljajo.

Zadnjo pripravljalno tekmo so odigrali to nedeljo, ko so doma z 92:71 premagali zagrebški Dinamo, prva uradna tekma sezone pa jih čaka v torek, 23. septembra, ob 20. uri, ko se bodo na Polzeli za superpokalno lovoriko pomerili s Cedevito Olimpijo.

Do začetka jadranske lige imajo Krkaši nekaj več časa, ligo ABA bodo odprli v ponedeljek, 6. oktobra, na gostovanju v Beogradu pri Partizanu.

