Naše kraje bo danes prešla vremenska fronta. "V prihodnjih urah se bodo od severa pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo postopno razširile proti jugu," so zjutraj napovedali na profilu Neurje.si na Facebooku. O močnejšem nalivu so kasneje poročali iz Šempetra pri Gorici.

Nevihte, ki bodo dosegle naše kraje, bodo po napovedih vremenoslovcev zmerne jakosti, 1. stopnje. "Nekoliko ugodnejši pogoji za konvektivni razvoj pa bodo predvsem na vzhodu in jugovzhodu Slovenije. Ob zadostni konvektivni energiji (CAPE) in zmernem striženju vetra (0–6 km shear) se lahko razvijejo tudi nekoliko močnejše nevihte. Te bodo lokalno prinesle nalive, sunke vetra, ni pa izključena niti manjša toča (jugovzhod). Do večera se bo nestabilnost postopno zmanjševala, padavine pa bodo slabele," so objavili na Neurje.si.

Nevihte se bodo sredi dneva in popoldne razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo v severni polovici Slovenije od 16 do 20, v južni pa od 20 do 26 stopinj Celzija.

Naraščali bodo pretoki rek

Danes se bodo pretoki rek povečevali, najprej na severozahodu in severu, nato tudi drugod po Sloveniji. Naraščanje rek se bo nadaljevalo v noči na sredo in v sredo dopoldne. Zlasti v severni polovici Slovenije bodo reke dosegle velike pretoke.

Ob intenzivnejših padavinah se lahko pojavijo zastajanja padavinske vode in razlivanje manjših rek ter hudourniških vodotokov zlasti v severni Sloveniji.

Napoved za torek, 16. september 2025:

Foto: Arso

V sredo popoldne bo večina rek že upadala. Počasi bodo naraščale še Sava v spodnjem toku, Sotla in Kolpa v spodnjem toku ter nekatere kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem.

Ohladilo se bo

Ponoči bo dež ponehal, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Do jutra se bo ponekod že delno zjasnilo, tam bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

V sredo dopoldne se bo povsod delno zjasnilo, čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Zjutraj bo sveže, popoldne pa iz dneva v dan topleje.