Nova fronta na vidiku. Bomo kmalu oblekli plašče? #animacija

Vreme bo v prihodnjih dneh spet precej pestro, saj je pred nami nova vremenska motnja z novo pošiljko padavin. Ponedeljek bo razmeroma sončen in topel, več oblačnosti bo na zahodu, kjer so že mogoče manjše krajevne padavine. V torek pa nas čaka nova fronta in tudi nekoliko hladneje bo.

Marsikje po nižinah je bilo danes megleno ali pa se je zadrževala nizka oblačnost. Termometri se bodo čez dan gibali med 21 in 27 stopinj Celzija, na zahodu pa so mogoče manjše krajevne padavine, so napovedali pri agenciji za okolje (Arso).

Torkovo jutro bo v vzhodnih krajih še deloma jasno, na zahodu bo občasno deževalo. Dopoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo sredi dneva in popoldne razširile nad vso Slovenijo. Termometri se bodo čez dan dvignili le do okoli 23 stopinj Celzija.

Tako se bodo prihodnje dni gibale temperature:

Plohe in nevihte bodo v torek od severa postopno zajele tudi vse sosednje pokrajine. Ob tem bo zapihal severovzhodnik, zvečer ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Spremljajte vreme na aktualni radarski sliki:

Lepi dnevi, nato pa znova preobrat

"Od srede sledi nekaj sončnih in toplejših dni z jutranjo meglo po nižinah. Okoli 22. septembra pa se nakazuje nova vremenska sprememba s padavinami in ohladitvijo," je o vremenskem dogajanju v srednjeročni napovedi zapisal Gregor Skok na profilu Neurje.si na Facebooku.

V noči na sredo bo dež ponehal, do jutra se bo že delno zjasnilo. V sredo bo sončno.

V četrtek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.