Računski meteorološki modeli so ključni za napovedovanje vremena. Sposobni so podrobnih napovedi, a zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so te lahko tudi časovno in prostorsko zavajajoče. Tako ostaja določena stopnja negotovosti opozoril pred izrednimi vremenskimi in hidrološkimi dogodki, pojasnjujejo na agenciji za okolje (Arso).

Posebej to po njihovih navedbah velja za konvektivni tip padavin, ko ni mogoče vnaprej podrobno predvideti točke proženja padavin. "Močne in dolgotrajne nalive je tako zares mogoče zaznati šele, ko že nastajajo in jih izmeri vremenski radar," so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Globalni modeli omogočajo napovedi za od deset do 14 dni vnaprej

Na začetku tedna so opozarjali pred močnimi nalivi, ki pa so nato zaobšli Slovenijo. Na Arsu poudarjajo, da so v sistemu zgodnjega opozarjanja pred poplavami odvečna opozorila oziroma opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti neizogibna. "Zavedamo se, da lahko povzročijo določene nevšečnosti, vendar pretehtajo v primerjavi z dejanskimi dogodki brez izdanega ustreznega opozorila. To potrjujejo vse pretekle večje hudourniške poplave na naših tleh in v širši okolici. Namen naših napovedi in celotnega opozorilno-odzivnega sistema ostaja varnost vseh nas in našega premoženja," so zapisali.

Na Arsu pojasnjujejo, da globalni modeli omogočajo napovedi za od deset do 14 dni vnaprej, so pa nekoliko manj prostorsko ločljivi. Modeli za omejena območja uporabljajo robne in začetne pogoje globalnih, nato pa na manjših območjih izračunajo podrobnejše vrednosti meteoroloških spremenljivk v ločljivosti le nekaj kilometrov.

"Modeli so nam vsekakor v pomoč pri napovedi pogojev, da bo do vremenskega dogajanja lahko prišlo. V procesu zgodnjega opozarjanja in pravočasne vzpostavitve pripravljenosti dan pred dogodkom upoštevamo več različnih modelskih izračunov, strokovno oceno vremenske situacije in morebitne posledice glede na ranljivost območja," so pojasnili na Arsu.

Modeli za jugozahod Slovenije napovedali skrb vzbujajočo količino padavin

V ponedeljek popoldne in v torek so modeli za omejeno območje za noč na sredo in sredo čez dan za jugozahod Slovenije napovedali skrb vzbujajočo količino padavin, večinoma med sto in 200 milimetrov v manj kot 24 urah, krajevno tudi več. "Glede na pričakovane mogoče učinke tako močnih padavin smo se odločili za izdajo opozorila najvišje stopnje. Enako so ravnali tudi naši kolegi na Hrvaškem in v Italiji, tako da so opozorila veljala za širše območje okoli Tržaškega zaliva in Istre," pojasnjujejo.

"Ugotavljamo, da je bila glavnina dogajanja v prvem delu dogodka od naših krajev odmaknjena nekaj deset kilometrov. Na območju Linjana in Gradeža je po poročanju v kratkem času krajevno padlo okoli 200 milimetrov dežja. Še močnejši nalivi pa so tokrat ostali nad morjem," navajajo.

Glavnina padavinskega dogajanja se je 10. septembra čez dan pomaknila iznad zahodne proti vzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Na potrebno pripravljenost ob tovrstnih dogodkih po navedbah Arsa kaže tudi popoldanski razvoj, ko se je iznad Kvarnerskega zaliva vzpostavil dolgotrajni pas padavin z močnimi nalivi v smeri Kočevja. "Zaradi hidroloških značilnosti tega območja in predhodne male vodnatosti kljub izrednim količinam padavin (v okoli petih urah smo na postajah Iskrba in Kočevje izmerili 150 oziroma sto milimetrov padavin) ni bilo večjih težav. Je pa v zgornjem toku hudourniško narasla reka Kolpa. Glede aktualnih razmer in napovedi ob Kolpi so se na nas popoldne obrnili tudi iz kampov ob reki ter se pravočasno pripravili na naraščanje dolvodno," so še navedli na Arsu.