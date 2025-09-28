Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
13.44

ARSO vremenska napoved vreme

Nedelja, 28. 9. 2025, 13.44

Preverite, kakšno vreme prinaša nov teden

Avtor:
R. K.

Oblačno vreme | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Jutro je bilo po večini države oblačno, a se bodo oblaki čez dan trgali, na Primorskem pa bo popoldne posijalo sonce, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). V prihodnjih dneh bo vreme podobno, občasno bo rahlo deževalo. Ohladilo se bo, jutranje temperature se bodo gibale med pet in deset stopinj Celzija.

Danes se bodo dnevne temperature gibale od 15 do 18 stopinj Celzija, na Goriškem in v slovenski Istri se bo ogrelo do okoli 22 stopinj Celzija. 

Vreme bo v začetku tedna po večini države oblačno, več sonca bo le na Primorskem. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe, napovedujejo na Arsu. 

Zjutraj bo med pet in deset stopinj Celzija, ob morju bo kakšna stopinja več. Čez dan se bodo temperature gibale od 16 do 19 stopinj Celzija, na Primorskem bodo namerili do 22 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo v torek, medtem ko bo v sredo nekaj več jasnine.

ARSO vremenska napoved vreme
