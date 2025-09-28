Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
13.19

Osveženo pred

17 minut

Nedelja, 28. 9. 2025, 13.19

17 minut

V pričakovanju tajfuna v Vietnamu evakuacija 250 tisoč ljudi

Avtorji:
R. K., STA

Vietnam, tajfun | Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je v prvih sedmih mesecih leta v Vietnamu zaradi naravnih nesreč umrlo ali je pogrešanih več kot 100 ljudi. | Foto Reuters

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je v prvih sedmih mesecih leta v Vietnamu zaradi naravnih nesreč umrlo ali je pogrešanih več kot 100 ljudi.

Foto: Reuters

V Vietnamu pred za danes predvidenim prihodom tajfuna Bualoi načrtujejo evakuacijo več kot 250 tisoč prebivalcev obalnih območij, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki navaja lokalne medije. Nevihta – že deseta, ki bo letos prizadela Vietnam – je trenutno na morju, potem ko je na Filipinih v soboto zahtevala najmanj 11 življenj.

Po napovedih vremenoslovcev naj bi tajfun kopno dosegel danes zvečer po lokalnem času z vetrovi okoli 133 kilometrov na uro. V Danangu, največjem mestu v osrednjem delu Vietnama, nameravajo oblasti evakuirati več kot 210 tisoč prebivalcev, v obalnem mestu Hue več kot 32 tisoč, več kot 15 tisoč pa v mestu Ha Tinh.

Mobilizirali več kot sto tisoč vojakov

Na območju so mobilizirali skoraj 117 tisoč vojakov. Zaprli so štiri nacionalna letališča, vse ribiške ladje, ki so plule na predvideni poti tajfuna, pa so poklicali v pristanišča.

Vietnam, tajfun | Foto: Reuters Foto: Reuters Grozijo poplave in zemeljski plazovi

Vodja vietnamskega centra za hidrometeorološke napovedi Mai Van Khiem je opozoril, da gre za hitro premikajočo se nevihto zelo velike intenzivnosti, ki zajema obsežno območje in bi lahko velike povzročila poplave in zemeljske plazove.

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo je v prvih sedmih mesecih leta v Vietnamu zaradi naravnih nesreč umrlo ali je pogrešanih več kot 100 ljudi. Gospodarska škoda je bila ocenjena na 21 milijonov dolarjev.

Septembra lani pa je Vietnam utrpel gospodarsko škodo v višini 3,3 milijarde dolarjev zaradi tajfuna Yagi, ki je pustošil po severu države in povzročil smrt več sto ljudi.

