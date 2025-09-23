Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
23. 9. 2025,
14.53

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

Natisni članek
narava ljudje promet promet nevarnost Filipini Tajvan Kitajska orkan tajfun

Torek, 23. 9. 2025, 14.53

1 ura, 15 minut

Supertajfun Ragasa dosegel jug Kitajske #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Supertajfun Ragasa, ki je v nedeljo pustošil na severu Filipinov, je danes dosegel jug Kitajske. Oblasti so v več mestih odredile zaprtje šol, državnih uradov in javnega prometa. Zaradi močnega vetra je okrnjen tudi letalski promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih hongkonške meteorološke službe je veter med premikanjem supertajfuna Ragasa čez Južnokitajsko morje v bližini njegovega središča dosegal hitrost do 220 kilometrov na uro.

Sunki vetra lahko dosežejo tudi do 300 kilometrov na uro. | Foto: Reuters Sunki vetra lahko dosežejo tudi do 300 kilometrov na uro. Foto: Reuters

Na Kitajskem so v visoki pripravljenosti: 

Zaradi močnega vetra in nalivov so kitajske oblasti na jugu države odredile zaprtje šol, državnih uradov in javnega prometa.

Okrnjen je tudi letalski promet. | Foto: Reuters Okrnjen je tudi letalski promet. Foto: Reuters

Pristojne oblasti v Hongkongu so danes izdale tretje najvišje opozorilo pred tajfunom.

Supertajfun je najmočnejša kategorija tajfuna in je enakovreden orkanu 5. kategorije.
Fotogalerija
1
 / 5

Ragasa je v nedeljo pustošil po Filipinih, kjer je odnašal strehe hiš, ruval drevesa in električne drogove. V zemeljskem plazu, ki ga je povzročil močan naliv, sta umrli najmanj dve osebi.

Tajvana medtem tajfun ni neposredno prizadel, je pa prinesel močan veter in dež nad zahodno obalo in južni del otoka. "Včeraj je bilo zelo strašljivo, ko pomislim na to, se kar naježim. Bilo je, kot da bi bilo konec sveta. To je vse, kar lahko rečem. Mislila sem, da nas bodo zadeli valovi in da nam ne bo uspelo pobegniti. Bili so tako visoki, da me kar zmrazi," je za Reuters povedala prebivalka Tajpeja Hana Tsai.

Supertajfun Ragasa je na jugovzhod Tajvana prinesel močan veter in dež. | Foto: Reuters Supertajfun Ragasa je na jugovzhod Tajvana prinesel močan veter in dež. Foto: Reuters

Znanstveniki opozarjajo, da so nevihte zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, čedalje močnejše.

supertajfun Filipini
Novice To počne supertajfun s sunki vetra do 300 kilometrov na uro #video

narava ljudje promet promet nevarnost Filipini Tajvan Kitajska orkan tajfun
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.