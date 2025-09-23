Supertajfun Ragasa, ki je v nedeljo pustošil na severu Filipinov, je danes dosegel jug Kitajske. Oblasti so v več mestih odredile zaprtje šol, državnih uradov in javnega prometa. Zaradi močnega vetra je okrnjen tudi letalski promet, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih hongkonške meteorološke službe je veter med premikanjem supertajfuna Ragasa čez Južnokitajsko morje v bližini njegovega središča dosegal hitrost do 220 kilometrov na uro.

Sunki vetra lahko dosežejo tudi do 300 kilometrov na uro. Foto: Reuters

Na Kitajskem so v visoki pripravljenosti:

Zaradi močnega vetra in nalivov so kitajske oblasti na jugu države odredile zaprtje šol, državnih uradov in javnega prometa.

Okrnjen je tudi letalski promet. Foto: Reuters

Pristojne oblasti v Hongkongu so danes izdale tretje najvišje opozorilo pred tajfunom.

Supertajfun je najmočnejša kategorija tajfuna in je enakovreden orkanu 5. kategorije.

Ragasa je v nedeljo pustošil po Filipinih, kjer je odnašal strehe hiš, ruval drevesa in električne drogove. V zemeljskem plazu, ki ga je povzročil močan naliv, sta umrli najmanj dve osebi.

Tajvana medtem tajfun ni neposredno prizadel, je pa prinesel močan veter in dež nad zahodno obalo in južni del otoka. "Včeraj je bilo zelo strašljivo, ko pomislim na to, se kar naježim. Bilo je, kot da bi bilo konec sveta. To je vse, kar lahko rečem. Mislila sem, da nas bodo zadeli valovi in da nam ne bo uspelo pobegniti. Bili so tako visoki, da me kar zmrazi," je za Reuters povedala prebivalka Tajpeja Hana Tsai.

Supertajfun Ragasa je na jugovzhod Tajvana prinesel močan veter in dež. Foto: Reuters

Znanstveniki opozarjajo, da so nevihte zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, čedalje močnejše.