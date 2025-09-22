Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
15.21

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 15.21

Supertajfun z močnim dežjem in vetrom dosegel sever Filipinov #video

Na. R., STA

Supertajfun Ragasa je danes popoldne na otoku Panuitan dosegel sever Filipinov. Z močnim dežjem in vetrom, s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro, je odnašal strehe hiš, ruval drevesa in električne drogove. Povzročil je tudi nevihte, zemeljske plazove in poplave vzdolž nekaterih obalnih območij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pred prihodom tajfuna so na otoku Panuitan, ki je del skupine otokov Babuyan, oblasti evakuirale več kot deset tisoč ljudi. Vremenoslovci pričakujejo, da se bo tajfun v smeri zahoda pomikal proti jugu Kitajske.

V provinci Cagayan, kjer leži omenjeni otok, se sicer že od polnoči soočajo z močnim vetrom in dežjem, od jutra pa so v obalnih območjih brez elektrike, so sporočile lokalne oblasti. Šole in državni uradi so danes zaprti v 29 od skupno 82 filipinskih provinc, pa tudi v prestolnici Manila.

V visoki pripravljenosti 

Filipinski vremenski urad je sporočil, da je tajfun Ragasa, ki ga lokalno imenujejo Nando, prinesel veter s hitrostjo do 215 kilometrov na uro in s posameznimi sunki vetra do 295 kilometrov na uro. Po Filipinih se premika s hitrostjo okrog 25 kilometrov na uro.

Na prizadetih obalnih območjih so vremenoslovci opozarjali na močne padavine in vetrove, nevihte in razburkano morje z življenjsko nevarnimi valovi do treh metrov. Okoli 20 provinc je v stanju visoke pripravljenosti. Zaradi slabega vremena so odpovedali tudi več deset letov.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je sporočil, da spremlja razmere in da so vse državne agencije v stanju pripravljenosti.

Tajvana medtem tajfun ni neposredno prizadel, je pa prinesel močan veter in dež nad zahodno obalo in jug otoka. Na območju so zaradi nevarnosti poplav evakuirali 1.800 gospodinjstev. Ustavili so trajekte in odpovedali več deset letov.

Vremenoslovci pričakujejo, da bo neurje v torek in sredo doseglo jug Kitajske in Hongkong.

V mestu Shenzhen na jugu Kitajske načrtujejo evakuacijo 400 tisoč prebivalcev. Tu in v nekaterih drugih velemestih v južni provinci Guangdong bodo v torek zaprli šole, državne urade in javni promet. Hongkonško letališče bo zaprto od torka popoldne do četrtka, pričakovati je odpoved okoli 700 letov, je poročal časnik South China Morning Post.

Filipini so sicer prva večja kopenska masa, ki se sooča s pasom ciklonov v Tihem oceanu – arhipelag vsako leto prizadene povprečno 20 neurij in tajfunov.

Supertajfun je enakovreden orkanu pete kategorije, poroča britanski BBC.

