Je fronta tik pred kolapsom? Ukrajinci odredili množično evakuacijo.

Napredek ruske vojske na fronti v Ukrajini je bil leta 2025 najvišji od začetka invazije leta 2022, je pokazala analiza tiskovne agencije AFP. Medtem bojazen o vse večjih uspehih ruske vojske krepi nedavna odločitev ukrajinskih oblasti, da odredijo evakuacijo tisočih otrok in njihovih staršev iz naselij na fronti v Zaporiški in Dnepropetrovski regiji, kamor napredujejo ruske čete.

"Zaradi težkih varnostnih razmer je bila sprejeta odločitev o prisilni evakuaciji več kot 3000 otrok in njihovih staršev iz 44 naselij ob fronti v Zaporiški in Dnipropetrovski regiji," je na Telegramu sporočil minister za obnovo Oleksij Kuleba.

Evakuacije, je dejal Kuleba, potekajo tudi v severni Černihivski regiji, ki meji na Belorusijo, zaveznico Moskve, in je bila tarča ruskega obstreljevanja.

"Od 1. junija je bilo s z območij ob fronti v varnejše regije evakuiranih skupno že 150.000 ljudi. Med njimi je skoraj 18.000 otrok in več kot 5000 ljudi z omejeno mobilnostjo," je dejal Kuleba.

Eksplozije po napadu z droni v mestu Harkov. Foto: Posnetek zaslona Ruske sile, ki so februarja 2022 napadle Ukrajino, si s težavo utirajo pot skozi industrijsko regijo Dnipropetrovsk.

Odločitev za evakuacijo po silovitih napadih z droni

Ukazi za evakuacijo so prišli po tem, ko je Rusija v noči na petek izvedla napad brezpilotnih letal na Zaporožje in Harkov, ki so ga lokalne oblasti označile za "enega najmnožičnejših" napadov brezpilotnih letal.

Vsaj devet brezpilotnih letal je zadelo mesto in poškodovalo na desetine stanovanjskih stavb in druge civilne infrastrukture, je na Telegramu zapisal vodja regionalne uprave Ivan Fedorov. Oblasti so poročali, da so v ruševinah v Harkovu našli truplo ženske.

Rusija je v noči z 2. na 3. januar napadla Ukrajino z 95 brezpilotnimi letalniki. Ukrajinske sile zračne obrambe so uničile ali ovirale 80 brezpilotnih letalnikov.

I had a meeting with Oleh Ivashchenko. First and foremost, as Head of the Foreign Intelligence Service of Ukraine, Oleh reported on the overall situation around our state and the current threats. We will continue to focus on reducing Russia’s economic potential – the less the… pic.twitter.com/QXlmwSobGa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Rusi napredujejo: lani zavzeli več ozemlja kot v dveh letih pred tem

Analiza tiskovne agencije AFP je pokazala, da je bil ruski napredek na bojišču v Ukrajini lani najvišji od leta 2022, ko so sprožili invazijo.

Foto: Inštitut za vojne študije Ruska vojska je leta 2025 zavzela več kot 5600 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, kaže analiza podatkov Inštituta za preučevanje vojne (ISW), ki sodeluje s projektom Critical Threats Project.

To vključuje območja, za katera Kijev kot vojaški analitiki pravijo, da jih nadzoruje Rusija, kot tudi tista, ki jih kot zasedena zaenkrat navaja samo ruska vojska.

Ta je lani zavzela več ukrajinskega ozemlja kot v prejšnjih dveh letih skupaj, vendar daleč manj od dobrih 60.000 kvadratnih kilometrov, ki so jih je zavzela leta 2022, v prvem letu svoje invazije.

Prihodnji teden novo srečanje koalicije voljnih

Kijev bo danes gostil varnostne svetovalce iz zavezniških držav, kar je del najnovejšega v nizu prizadevanj za vzpostavitev miru po skoraj štirih letih vojne.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se bo pogovorov udeležilo približno 15 držav, predstavniki Evropske unije in Nata, ameriška delegacija pa se bo srečanju pridružila prek video povezave.

Pogovorom bo sledil vrh voditeljev tako imenovane koalicije voljnih, ki je načrtovan za prihodnji teden v Franciji.

Zelenski je v silvestrovem nagovoru dejal, da je mirovni sporazum, ki so ga dosegle ZDA, "90-odstotno" pripravljen, čeprav najpomembnejše vprašanje, ozemlje, ostaja nerešeno.

Diplomatski pritisk prihaja v času, ko Rusija izkorišča svojo prednost proti številčno in orožno slabšim ukrajinskim enotam na bojišču.