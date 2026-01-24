Guverner ameriške zvezne države Minnesota Tim Walz je danes sporočil, da so bili zvezni agenti v tej državi danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (ICE) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, vpleteni v nov strelski incident. Moški, ki ga je v Minneapolisu ubil zvezni agent, je bil medicinski tehnik z oddelka za intenzivno nego Alex Pretti, so sporočili njegovi starši.

Guverner Minnesote Tim Walz je na tiskovni konferenci dejal, da Minnesoto "okupirajo" zvezni agenti, operacijo ICE pa označil za "kampanjo organizirane brutalnosti". Dejal je, da so videoposnetki smrtonosnega streljanja "gnusni".

Waltz je ponovil, da je Beli hiši sporočil, da bo država preiskala streljanje in da zvezni vladi ni mogoče zaupati. Ponovno je pozval Donalda Trumpa, naj odstrani ICE iz Minnesote, ker "sejejo kaos in nasilje".

"Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno," je na omrežju X zapisal Walz.

Moški naj bi bil oborožen

Z ameriškega ministrstva za domovinsko varnost so po incidentu sporočili, da je bil ustreljen moški oborožen.

Kot poročajo ameriški mediji, ni jasno, kaj je bil povod za streljanje in ali je imel moški orožje v rokah, ko je bil ustreljen.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je v javnosti zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako so med uličnimi zborovanji ustrelili osebo, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.

V Minneapolisu je sicer v petek potekal protest, na katerem je množica zahtevala, naj zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent ICE. Protestniki so se zbirali tudi danes, je poročal CNN.

