Pred 40 leti na reliju Monte Carlo labodji spev slovite skupine B pred poznejšimi tragedijami, letos pa prava zimska pravljica in spet izjemno težka dirka. Adrenalinsko vožnjo po ulicah Monaka je v tovarniškem dirkalniku doživel tudi slovenski kolesar Jan Tratnik.

Henri Toivonen in Sergio Cresto (lancia delta S4) na reliju Monte Carlo pred 40 leti. Foto: Osebni arhiv Pred 40 leti je reli Monte Carlo predstavljal uvod zadnjega leta zloglasne skupine B, le da januarja 1986 tega ni vedel še nihče.

Razmah skupine B je bil januarja 1986 na vrhuncu. Na štartu je bilo v sklopu elitne skupine pet tovarniških moštev, prvič tudi Citroen z eksotičnim dirkalnikom na osnovi velikega modela BX. Lancia je pripeljala svežo delto S4 (prvič so nastopili in zmagali na zadnjem reliju sezone 1985) in je bila ob domačem Peugeotu prvi favorit prestižne dirke. Po odstopu tako Mikija Biasiona kot Markkuja Alena je čast Lancie na reliju reševal Henri Toivonen (sovoznik Sergio Cresto) in z odlično vožnjo zmagal svoj prvi in žal edini reli Monte Carlo. Štiri mesece pozneje sta Toivonen in Cresto na Korziki v hudi nesreči izgubila življenji, že prej je tragična nesreča z gledalci na Portugalskem začela konec obdobja skupine B.

Do zmage je leta 1986 dirkal več kot deset ur

Toivonen je imel v cilju relija Monte Carlo pred 40 leti dobre štiri minute prednosti. Pred relijem je moral opraviti tisoč kilometrov dolgo uvodno etapo, nato pa odpeljati 36 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 881 kilometrov.

Za vse preizkušnje je potreboval kar deset ur in 11 minut. Tretji Hannu Mikkola (Audi) je v cilju zaostal že več kot sedem minut, peti Juha Kankkunen (Peugeot) pa že skoraj pol ure. Od 156 posadk na štartu jih je v cilj pripeljalo 65.

dolžina HP: število HP: število posadk: čas zmagovalca: povpr. hitrost 1986 881 km 36 156 10 ur in 11 minut 86,5 km/h 2026 339 km 17 65 3 ure in 16 minut * 81,6 km/h



* - do cilja še štiri HP

Letos prave zimske razmere, na monaških ulicah tudi adrenalinska vožnja za kolesarja Jana Tratnika

Izjemno suverena predstava mladega Oliverja Solbega na reliju Monte Carlo. Foto: Red Bull

Jan Tratnik pred dirkalnikom ford puma rally1. Foto: Red Bull

Tako kot leta 1986 tudi letošnji reli Monte Carlo spet poteka v pravih zimskih pogojih. Ceste so bile v soboto zasnežene in sprva tudi poledenele. Na njih je še naprej blestel izjemni Oliver Solberg (toyota yaris GR rally1), ki se mu obeta sanjski začetek tovarniške kariere pri Toyoti. Solberg ima pred nedeljskim zaključkom s štirimimi hitrostnimi preizkušnjami - dvakrat bodo peljali tudi čez sloviti Col de Turini - prednost 59 sekund pred Elyfinom Evansom in skoraj poldrugo minuto pred Sebastienom Ogierjem (oba Toyota).

Reli se je včeraj spet vrnil tudi na ulice Monaka in sicer s priložnostno hitrostno preizkušnjo. Še pred začetkom je v dirkalnike sedlo tudi nekaj gostov. Med njimi je bil slovenski profesionalni kolesar Jan Tratnik, ki je letos del ekipe Red Bull–BORA–hansgrohe. RedBull je za zdaj tudi še promotor svetovnega reli prvenstva.

Tratnika je po monaških ulicah v dirkalniku ford puma rally1 peljal dirkač formule ena Liam Lawson. Tratniku svet relija prav gotovo ni tuj, saj je kot Idrijčan doma iz mesta, ki je v Sloveniji pravi sinonim relija in avtomobilskega športa.

Toivonen je leta 1986 pred zmago na etapi trčil z avtomobilom gledalca

To je bil pravi labodji spev skupine B in tudi Toivonena, ki je vozil izjemno. Dobil je večino hitrostnih preizkušenj, a reli bi se skoraj razpletel povsem drugače. Na vmesni etapi s prelaza Col de Mounchery je Toivonen na ozki cesti z lancio delto S4 trčil v domačina s fordom taunusom. Oba avtomobila sta bila kar resno poškodovana in na pomoč so morali prihiteti mehaniki Lancie, da je Finec lahko nadaljeval z relijem.

Video - vrhunci relija Monte Carlo 1986

Premetena taktika Lancia in Cesareja Fiorija

Toivonen je vodstvo izgubil in ga nato lovil vse do zaključka relija. Lancia je pod taktirko vodje moštva Cesareja Fioria znala dirkati pretkano in taktično zrelo – na avtomobile so namestili rumeno obarvane žarnice, da bi francoske gledalce zavedli in ti na cesto ne bi nametali snega. Mislili bi namreč, da se približuje francoski Peugeotov dirkalnik.

Po odstopu Biasiona in Alena so dali tudi vse oglednike tras na razpolago Toivonenu. Fiorio je pri izbiri gum prav pred najbolj slovito preizkušnjo prek Col de Turinija tudi zavedel Peugeotovo moštvo – na glas je zavpil, naj na dirkalnik namestijo gume z žeblji, čeprav so nato potihoma na avtomobile dali gume za suh asfalt. Peugeotovo vodstvo je namreč vleklo na ušesa, kakšne bodo poteze Lancie.

Toivonen in Cresto sta pred 40 leti v Monte Carlu slavila svojo zadnjo zmago. To je bil zadnji reli skupine B brez sence tragedije, ki je v sledečih mesecih tako hitro spremenila podobo svetovnega relija.

Vrnitev Lancie - pred 40 leti v Monte Carlu zmaga, letos vrnitev s tovarniški moštvom v razredu WRC2. Dirkalnik Lancie ypsilon rally2 sicer izhaja iz Stellantisove tehnične zasnove. Foto: Red Bull