Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
N. V.

Minneapolis ZDA priseljenci ICE

Agenti ICE pridržali dveletno deklico

Minneapolis, ICE protesti | V Minneapolisu se nadaljujejo množični protesti proti nasilju agentov ICE. | Foto Reuters

V Minneapolisu se nadaljujejo množični protesti proti nasilju agentov ICE.

Foto: Reuters

Agenti ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) so v četrtek v Minneapolisu pridržali moškega in njegovo šele dve leti staro hčerko ter ju prepeljali v Teksas. Deklico so po posredovanju sodišča vrnili domov.

Zvezni agenti so v četrtek v Minneapolisu med vračanjem iz trgovine zaustavili Elvisa Joela Tipana Echeverrio, ki se je z dveletno hčerko vračal iz trgovine. Razbili so steklo na njegovem avtomobilu, v katerem je bila deklica, in oba pridržali. Kljub hitremu posredovanju njegovih odvetnikov so ju z letalom prepeljali v pripor v Teksasu, v petek pa so po posredovanju sodišča deklico vendarle vrnili domov k njeni materi. Njen oče ostaja v priporu.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je primer pojasnilo z besedami, da so izvedli "ciljano operacijo" in da je omenjeni moški nezakoniti priseljenec in da so ga ujeli pri neprevidni vožnji. Dodali so še, da so deklico želeli predati njeni materi, a je ta to zavrnila. Odvetnica družine je te navedbe označila za laži in zatrdila, da agenti ICE očetu niso dovolili, da bi hčerko odpeljal domov.

Do tega primera je prišlo le dva dneva po tem, ko so agenti ICE prav tako v zvezni državi Minnesota pridržali petletnega dečka, ki naj bi ga uporabili za vabo, da bi prijeli njegovega očeta, nezakonitega priseljenca.

Minnesota, otrok, agenti, ICE
Novice Agenti ICE pridržali petletnika: "Uporabili so ga za vabo"

V Minneapolisu se medtem nadaljujejo množični protesti proti nasilju agentov ICE, v petek se je na ulice zgrnila velika množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent ICE.

Minneapolis ZDA priseljenci ICE
