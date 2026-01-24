Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
24. 1. 2026,
11.14

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Avstralija Sydney morski pes

Sobota, 24. 1. 2026, 11.14

22 minut

V Avstraliji po napadu morskega psa umrl 12-letni deček

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Avstralija, plaža, morski pes | Foto Reuters

Foto: Reuters

Deček, ki ga je na eni od plaž v Sydneyju pred tednom dni ugriznil morski pes, je umrl zaradi hudih poškodb, poročajo avstralski mediji. Napad na 12-letnega otroka je bil eden od štirih zabeleženih napadov morskih psov ob vzhodni obale Avstralije v dveh dneh, zaradi česar so oblasti začasno zaprle več deset plaž.

Morski pes je 12-letnega Nica napadel minulo nedeljo, ko je s prijatelji skakal v vodo v bližini plaže Shark Beach na vzhodu Sydneyja. Fant je imel hude poškodbe na obeh nogah in so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Njegovi starši so danes sporočili, da je umrl.

"Z zlomljenim srcem sporočava, da je najin sin Nico preminil," sta v izjavi po poročanju avstralske državne televizije ABC zapisala Lorena in Juan Antic.

Po napadu na dečka je morski pes v ponedeljek ugriznil desko 11-letnega dečka v bližnjem kraju Dee Why. Nekaj ur zatem je morski pes napadel 27-letnega deskarja na plaži Manly in ga huje poškodoval, nato pa je na plaži North Steyne Beach okoli 450 kilometrov severno od Sydneyja morski pes napadel še 39-letnega deskarja in ga ugriznil v nogo.

Vzdolž vzhodne obale Avstralije so zaradi omenjenih napadov v torek zaprli več kot 30 plaž, tudi v Sydneyju, oblasti pa so ljudi pozvale, naj se izogibajo morju, dokler je voda kalna. Ta konec tedna bodo plaže po poročanju avstralskih medijev znova odprte, za varnost kopalcev pa bo skrbelo tudi okoli tisoč prostovoljcev.

Po uradnih podatkih iz lanskega leta je bilo v Avstraliji v zadnjih desetih letih letno okoli 20 incidentov z morskimi psi, ki so povzročili poškodbe, v povprečju pa so zahtevali 2,8 smrtne žrtve na leto.

Avstralija Sydney morski pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.