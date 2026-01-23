Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Trump z izjavami o delovanju Nata v Afganistanu sprožil ogorčenje v Veliki Britaniji

Donald Trump | Njegove izjave so sprožile ogorčenje med politiki in družinami veteranov v Veliki Britaniji. | Foto Reuters

Njegove izjave so sprožile ogorčenje med politiki in družinami veteranov v Veliki Britaniji.

Foto: Reuters

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek izjavil, da so se sile članic Nata med vojno v Afganistanu po terorističnih napadih 11. septembra 2001 izogibale fronti. Ponovil je tudi, da ni prepričan, ali bi Nato stal ob strani ZDA, če bi ga potrebovali.

"Nikoli nismo zares ničesar zahtevali od njih. Rekli bodo, da so poslali nekaj vojakov v Afganistan (...), in to so tudi storili, vendar so ostali nekoliko v ozadju, nekoliko stran od fronte," je v četrtek za televizijo Fox News povedal Trump

Zgroženi in razočarani

Premier Keir Starmer je bil nad izjavami predsednika ZDA zgrožen in jih je označil za žaljive. "Če bi se jaz tako zagovoril ali izrekel te besede, bi se zagotovo opravičil," je dejal v videosporočilu.

Britanski državni sekretar za socialno varstvo Stephen Kinnock je danes dejal, da Trumpove izjave ne odražajo realnosti. "Svoje življenje so dali na kocko, da bi branili našo državo. Razočaran sem nad izjavami predsednika Trumpa," je nadaljeval in dodal, da bo britanski premier Keir Starmer o izjavah spregovoril s Trumpom, poroča britanski BBC.

Tudi Calvin Bailey, laburistični poslanec in nekdanji britanski častnik, ki je služil skupaj z ameriškimi silami v Afganistanu, je Trumpove izjave označil za lažne. Hkrati je opozoril na visoko število smrtnih žrtev glede na število prebivalstva Danske, ki se je borila ob strani britanskih sil v provinci Helmand, zdaj pa da se brani pred ameriškimi poskusi priključitve Grenlandije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Oglasil se je tudi princ Harry, ki je prav tako služil v Afganistanu. Kot je dejal, si žrtve, ki so jih tam sprejeli vojaki, zaslužijo, da se o njih govori resnicoljubno in s spoštovanjem.

Nizozemski zunanji minister David van Weel je medtem dejal, da so Evropejci prelili veliko krvi v podporo ameriškim vojakom v Afganistanu. Kot je povedal, je generalni sekretar Nata Mark Rutte že zavrnil podobne izjave, ki jih je Trump podal med njuno skupno četrtkovo tiskovno konferenco v Davosu.

Po terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001 je bil prvič in edinkrat aktiviran 5. člen severnoatlantske pogodbe, ki pravi, da je napad na eno članico Nata napad na vse. Številne članice zavezništva so prispevale sile in opremo s ciljem izkoreninjenja islamističnih skupin v Afganistanu. Velika Britanija je utrpela drugo največje število vojaških žrtev v konfliktu. Ubitih je bilo namreč več kot 450 britanskih vojakov. Na prvem mestu so ZDA, saj je bilo v konfliktu ubitih okoli 2.460 pripadnikov ameriških sil.

