Trump proti Iranu poslal vojaške ladje: "Morda jih ne bo treba uporabiti"

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek novinarjem na letalu Air Force One med vračanjem iz Švice v Washington dejal, da je ukazal premik velike flote vojaških ladij proti Iranu, ki pa jih morda ne bo treba uporabiti. Kot je dejal, je ukrep sprejel za vsak primer, če bo treba ukrepati proti Teheranu zaradi zatiranja protestnikov.

"Imamo ogromno floto, ki se odpravlja v to smer, in morda je ne bo treba uporabiti," je Trump odgovoril na vprašanje o trenutnih razmerah med ZDA in Iranom. "Raje bi, da se ne zgodi nič, vendar jih zelo pozorno spremljamo," je dodal.

Dejal je tudi, da je Iranu, če bi iranska vlada izvršila usmrtitve protestnikov, zagrozil z vojaško akcijo, po kateri bi se zdeli lanski napadi na iranske jedrske objekte kot mala malica, poroča Fox News.

Vztraja pri 25-odstotnih carinah

Zatrdil je, da je osebno ustavil poboj 837 večinoma mladih protestnikov v Iranu, ni pa hotel povedati, ali si želi z oblasti odstraniti vrhovnega voditelja Irana ajatolo Alija Hameneja. Pri tem je poudaril, da vztraja pri 25-odstotnih carinah na izvoz v ZDA iz vsake države, ki bo trgovala z Iranom.

Proti Perzijskemu zalivu so iz Južnokitajskega morja v začetku tedna odrinili flota vojaških ladij z letalonosilko Abraham Lincoln in trije spremljevalni rušilci. Flota je trenutno v Indijskem oceanu, poroča Fox News.