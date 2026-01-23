Bela hiša je na uradnem profilu na družbenem omrežju X objavila ponaredek fotografije aretacije protestnice Nekime Levy Armstrong, ki ji ameriške oblasti očitajo, da je med protestom zoper ameriško službo za priseljevanje in carino (ICE) zmotila cerkveni obred v Minnesoti. Digitalno obdelana fotografija prikazuje objokano Armstrong, medtem ko ta na izvirni fotografiji, ki jo je objavila tudi ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem, ob aretaciji ni kazala čustev.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v četrtek oznanilo prijetje protestnice Nekime Levy Armstrong, sicer odvetnice, ker naj bi sodelovala v poskusu motenja cerkvene maše v mestu St. Paul v Minnesoti. Protestniki so se tam zbrali, ker naj bi bil duhovnik, ki je vodil obred, pripadnik ameriške službe za domovinsko varnost (ICE), proti kateri v zadnjih tednih protestira na tisoče Američanov.

Prijetje Armstrong sta na družbenem omrežju X potrdili tudi ameriška ministrica za pravosodje Pam Bondi in ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki je objavila tudi fotografijo aretacije Nekime Levy Armstrong.

Homeland Security Investigators and FBI agents arrested Nekima Levy Armstrong who played a key role in orchestrating the Church Riots in St. Paul, Minnesota.



She is being charged with a federal crime under 18 USC 241.



Religious freedom is the bedrock of the United States -… pic.twitter.com/O9yp4nRio1 — Kristi Noem (@KristiNoem) January 22, 2026

Fotografijo prijetja so malo kasneje objavili tudi na uradnem profilu Bele hiše na družbenem omrežju X. A je bila aretirana protestnica na tej fotografiji objokana, imela pa je tudi nekoliko temnejšo barvo kože. Vsi drugi elementi fotografije so bili sicer enaki kot na tisti, ki jo je objavila Kristi Noem.

Fotografija, ki jo je objavila Bela hiša. Foto: Posnetek zaslona

Mnogi uporabniki so se začeli spraševati, ali je bila fotografija objokane Armstrong morda obdelana z umetno inteligenco. To je v svojih analizah potrdilo več medijev, med drugim The Guardian in The New York Times.

Pod objavo Bele hiše, ki prikazuje objokano Nekimo Levy Armstrong, se je nato pojavil tudi opomnik, da gre za digitalno predelano fotografijo.

Opomba pod objavo Bele hiše: "Gre za digitalno spremenjeno fotografijo. Originalno si poglejte na spodnji povezavi". Foto: Posnetek zaslona

"Memi se bodo nadaljevali"

V Beli hiši so se na vprašanja, ali je fotografija ustvarjena z umetno inteligenco, odzvali le z izjavo: "Še enkrat za tiste, ki čutijo potrebo, da refleksno branijo storilce gnusnih zločinov v naši državi, sporočamo tole: izvrševanje zakona se bo nadaljevalo. Memi se bodo nadaljevali. Hvala za vašo pozornost."

Z omenjanjem 'memov', spletnih šal, so najverjetneje namigovali, da objavljena fotografija ni resnična. Na profilu Bele hiše se je od začetka Trumpovega drugega mandata sicer zvrstilo že ogromno objav s fotografijami, ki so bile obdelave oziroma ustvarjene z umetno inteligenco, ob čemer v več primerih ni bilo povsem jasno, ali gre za resnične fotografije ali zgolj za predelave.