Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Petek,
23. 1. 2026,
9.34

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump fake news lažne novice deepfake umetna inteligenca umetna inteligenca protest Bela hiša

Petek, 23. 1. 2026, 9.34

43 minut

Bela hiša objavila lažno fotografijo objokane aretirane protestnice

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,58
Bela hiša | Lažna fotografija aretirane protestnice Nekime Levy Armstrong, ki jo je objavila Bela hiša. | Foto Bela hiša

Lažna fotografija aretirane protestnice Nekime Levy Armstrong, ki jo je objavila Bela hiša.

Foto: Bela hiša

Bela hiša je na uradnem profilu na družbenem omrežju X objavila ponaredek fotografije aretacije protestnice Nekime Levy Armstrong, ki ji ameriške oblasti očitajo, da je med protestom zoper ameriško službo za priseljevanje in carino (ICE) zmotila cerkveni obred v Minnesoti. Digitalno obdelana fotografija prikazuje objokano Armstrong, medtem ko ta na izvirni fotografiji, ki jo je objavila tudi ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem, ob aretaciji ni kazala čustev.

Ameriško pravosodno ministrstvo je v četrtek oznanilo prijetje protestnice Nekime Levy Armstrong, sicer odvetnice, ker naj bi sodelovala v poskusu motenja cerkvene maše v mestu St. Paul v Minnesoti. Protestniki so se tam zbrali, ker naj bi bil duhovnik, ki je vodil obred, pripadnik ameriške službe za domovinsko varnost (ICE), proti kateri v zadnjih tednih protestira na tisoče Američanov. 

Donald Trump
Novice Donald Trump za vse težave, s katerimi se soočajo ZDA, okrivil Bidna

Prijetje Armstrong sta na družbenem omrežju X potrdili tudi ameriška ministrica za pravosodje Pam Bondi in ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem, ki je objavila tudi fotografijo aretacije Nekime Levy Armstrong. 

Fotografijo prijetja so malo kasneje objavili tudi na uradnem profilu Bele hiše na družbenem omrežju X. A je bila aretirana protestnica na tej fotografiji objokana, imela pa je tudi nekoliko temnejšo barvo kože. Vsi drugi elementi fotografije so bili sicer enaki kot na tisti, ki jo je objavila Kristi Noem.

Fotografija, ki jo je objavila Bela hiša. | Foto: Posnetek zaslona Fotografija, ki jo je objavila Bela hiša. Foto: Posnetek zaslona

Mnogi uporabniki so se začeli spraševati, ali je bila fotografija objokane Armstrong morda obdelana z umetno inteligenco. To je v svojih analizah potrdilo več medijev, med drugim The Guardian in The New York Times. 

Tanker, ladja, senčna flota
Novice Trump proti Iranu poslal vojaške ladje: "Morda jih ne bo treba uporabiti"

Pod objavo Bele hiše, ki prikazuje objokano Nekimo Levy Armstrong, se je nato pojavil tudi opomnik, da gre za digitalno predelano fotografijo.

Opomba pod objavo Bele hiše: "Gre za digitalno spremenjeno fotografijo. Originalno si poglejte na spodnji povezavi". | Foto: Posnetek zaslona Opomba pod objavo Bele hiše: "Gre za digitalno spremenjeno fotografijo. Originalno si poglejte na spodnji povezavi". Foto: Posnetek zaslona

"Memi se bodo nadaljevali"

V Beli hiši so se na vprašanja, ali je fotografija ustvarjena z umetno inteligenco, odzvali le z izjavo: "Še enkrat za tiste, ki čutijo potrebo, da refleksno branijo storilce gnusnih zločinov v naši državi, sporočamo tole: izvrševanje zakona se bo nadaljevalo. Memi se bodo nadaljevali. Hvala za vašo pozornost."

Z omenjanjem 'memov', spletnih šal, so najverjetneje namigovali, da objavljena fotografija ni resnična. Na profilu Bele hiše se je od začetka Trumpovega drugega mandata sicer zvrstilo že ogromno objav s fotografijami, ki so bile obdelave oziroma ustvarjene z umetno inteligenco, ob čemer v več primerih ni bilo povsem jasno, ali gre za resnične fotografije ali zgolj za predelave. 

F-35
Novice Kako lahko ZDA "izklopijo" danska letala F-35

Donald Trump fake news lažne novice deepfake umetna inteligenca umetna inteligenca protest Bela hiša
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.