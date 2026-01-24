Sobota, 24. 1. 2026, 8.34
Ste videli prometno nesrečo na Ptujski v Mariboru?
V petek nekaj pred 18. uro se je v križišču Ptujske ceste in Špeline ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena Audi A4 modre barve in Volkswagen Polo Variant zelene barve, nastala pa je materialna škoda. Policija zaradi razjasnitve okoliščin morebitne očividce prosi za informacije.
Kot je sporočila Policijska uprava Maribor, je voznik audija v križišče pripeljal po Špelini ulici, voznik volkswagna pa po Ptujski cesti. Da bi razjasnila okoliščine nesreče, policija morebitne očividce prosi, da pokličejo na 02 450 20 30, interventno številko 113 oz. anonimno številko policije 080 1200 ali se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti.