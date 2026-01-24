Ste videli prometno nesrečo na Ptujski v Mariboru?

V petek nekaj pred 18. uro se je v križišču Ptujske ceste in Špeline ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena Audi A4 modre barve in Volkswagen Polo Variant zelene barve, nastala pa je materialna škoda. Policija zaradi razjasnitve okoliščin morebitne očividce prosi za informacije.