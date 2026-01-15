Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

15. 1. 2026,
9.08

27 minut

Četrtek, 15. 1. 2026, 9.08

27 minut

Agent ICE streljal na venezuelskega priseljenca

Sa. B., STA

Ministrstvo za domovinsko varnost je potrdilo incident in zatrdilo, da se je nezakoniti priseljenec iz Venezuele upiral aretaciji med kontrolo prometa.

Ministrstvo za domovinsko varnost je potrdilo incident in zatrdilo, da se je nezakoniti priseljenec iz Venezuele upiral aretaciji med kontrolo prometa.

Foto: Reuters

V Minneapolisu se je v sredo, teden dni po tem, ko je agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) tam ubil 37-letnico, zgodil nov incident. Med poskusom aretacije je agent ICE venezuelskega priseljenca ustrelil v nogo, so sporočile tamkajšnje oblasti in prebivalce pozvale, naj ostanejo mirni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ministrstvo za domovinsko varnost je potrdilo incident in zatrdilo, da se je nezakoniti priseljenec iz Venezuele upiral aretaciji med kontrolo prometa. Kot je navedlo, je moški izstopil iz avtomobila, nato sta se z agentom začela prerivati. Medtem sta iz bližnje stanovanjske stavbe prišli dve osebi in agenta napadli, zato je ta streljal v samoobrambi, so sporočili.

V bolnišnico odpeljali tudi agenta

Oblasti v Minneapolisu so potrdile, da je bil moški ustreljen, zaradi poškodb, ki niso smrtno nevarne, pa so ga hospitalizirali. Na zdravljenje v bolnišnico so zaradi poškodb odpeljali tudi agenta ICE.

Župan Minneapolisa Jacob Frey je po incidentu ICE obtožil ustvarjanja kaosa po vsej državi, mesto Minneapolis pa je na omrežju X službo znova pozvalo, naj zapusti Minneapolis in zvezno državo Minnesota, kamor so zvezne oblasti v zadnjih tednih napotile približno 3.000 agentov službe.

Incident se je zgodil le nekaj kilometrov od mesta, kjer je 7. januarja agent ICE ubil 37-letno žensko v avtomobilu. Od takrat v Minneapolisu potekajo protesti proti ICE, prizori nasilja pa so postali nekaj običajnega. Protestniki zahtevajo umik zveznih organov pregona iz mesta in vlado predsednika Donalda Trumpa obtožujejo kršenja ustavnih pravic državljanov.

Na zdravljenje v bolnišnico so zaradi poškodb odpeljali tudi agenta ICE.

Donald Trump
protest, Minneapolis, Renee Good
Renee Nicole Good, streljanje, ZDA, Minneapolis, agenti
streljanje agenti ZDA
