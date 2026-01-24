Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
24. 1. 2026,
8.37

48 minut

Dallas Mavericks Los Angeles Lakers

Vremenski zapleti

Zapleti pred tekmo Dallasa in Lakersov, kaj se dogaja?

B. B.

Luka Dončić

Je tekma celo pod vprašajem?

Foto: Guliverimage

Ljubitelji košarke že nestrpno pričakujejo tekmo med Dallas Mavericksi in Los Angeles Lakersi, ki bo na sporedu v noči na nedeljo ob 2.30. A je pred tekmo zaradi vremenskih razmer prišlo do določenih zapletov.

Dallas Mavericksi so pred nedeljsko tekmo proti Los Angeles Lakersom objavili uradno obvestilo glede zimskih vremenskih razmer v Teksasu. Sporočajo, da tekma za zdaj ostaja po načrtu in bo odigrana v dvorani American Airlines Center ob 19.30 po lokalnem času.

Vodstvo nekdanje franšize Luke Dončića sporoča, da pozorno spremlja vremenske razmere in da bodo sprejeli vse ukrepe za varnost igralcev, osebja in tudi navijačev. Obiskovalcem tekme priporočajo, naj se na tekmo odpravijo nekoliko prej, ob tem pa naj spremljajo sporočila o morebitnih dodatnih informacijah. Zaradi ohranjanja ustrezne temperature v dvorani pa bodo nekateri severni vhodi začasno zaprti, medtem ko bodo drugi vhodi odprti.

Luka Dončić je na zadnji tekmi dosegel 32 točk. | Foto: Reuters

Lakersi prihajajo v Dallas s slabo popotnico

Košarkarji ekipe Dallas Mavericks bodo v noči na nedeljo pred domačimi navijači skušali podaljšati niz treh zaporednih zmag v American Airlines Centru. Nasproti jim bodo stali Los Angeles Lakersi, ki so zadnjo tekmo izgubili. Dallas ima trenutni izkupiček 19 zmag in 26 porazov ter je v zahodni konferenci na 11. mestu. Vseeno pa v zadnjem obdobju kaže boljšo formo. Veliko bo odvisno od razpoloženja mladega Cooperja Flagga.

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers so v noči na petek ostali praznih rok na gostovanju pri mestnih tekmecih Clippersih (104:112). Dončiću sta na tekmi do novega trojnega dvojčka zmanjkali le dve asistenci. Slovenski košarkarski as je dosegel 32 točk, 11 skokov in osem asistenc.

Luka Dončić in druščina so konec novembra dobili prvo medsebojno tekmo. Ta se je končala z izidom 129:119.

