Avtor:
M. P.

10. 4. 2026,
20.00

Phoenix Suns Houston Rockets Los Angeles Lakers Liga NBA

Liga NBA, 9. april

Samo še dve tekmi. Kdo bo četrti? LA ali Houston?

Lakers Washington | LeBron James je zdaj gonilna sila oslabljenih Lakersov. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Los Angeles Lakers morajo odigrati še dve tekmi v rednem delu sezone. Cilj je, da zadržijo četrto mesto, ki jim bo ob najverjetnejšem soočenju s Houston Rocketsi v prvem krogu končnice prinesel prednost domačega terena. Obe moštvi sta pri 51 zmagah in 29 porazih. V soboto zjutraj ob 4.30 ekipa J. J. Redicka igra proti Phoenix Sunsom.

Šele ob odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa se je trener Los Angeles Lakersov spomnil, da ima precej daljšo klop. Ob četrtkovi zmagi nad Golden State Warriorsi (119:103) je tako na parket poslal kar 13 košarkarjev, samo trije pa se niso vpisali med strelce. Razlog za to je tudi natrpan spored tekem v zadnjih dveh tednih rednega dela, ko je bolj ali manj jasno, da bodo redni del končali na četrtem ali petem mestu. Čakata jih samo še dve tekmi: prva že v noči na soboto, ko doma gostijo Phoenix Sunse, druga pa v noči na ponedeljek proti ekipi Utah Jazz, ki je z vsega 21 zmagami na zadnjem mestu zahodne konference.

Kevin Durant | Foto: Reuters Kevin Durant Foto: Reuters Sunsi so na sedmem mestu zahoda ter imajo 44 zmag in 36 porazov. Lakersi so z 51 zmagami in 29 porazi eno zmago za tretjim Denverjem, enak izkupiček pa ima peti Houston. Četrto mesto bi Lakersom prineslo prednost domačega parketa v prvem krogu končnice proti Rocketsom. Zadnje na zadnjih dveh tekmah čakata še šesta Minnesota in že odpisani, 12. Memphis. Houston je na zadnjih desetih tekmah zmagal kar osemkrat in je pravzaprav v nizu osmih zaporednih zmag.

Liga NBA, 10. april:

Lestvici

