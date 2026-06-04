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Avtor:
Ž. L.

Četrtek,
4. 6. 2026,
11.56

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AJ Dybantsa Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA Los Angeles Lakers Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder

Četrtek, 4. 6. 2026, 11.56

1 ura, 19 minut

AJ Dybantsa o izjemnih sposobnosti Luke in Shaia

Mladi zvezdnik želi soočenje z Dončićem: Kar je počel, je največja norost

Avtor:
Ž. L.

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Luka Dončić, Los Angeles Lakers | AJ Dybantsa si je dobro zapomnil dan, ko je v živo videl Luko Dončića. | Foto Reuters

AJ Dybantsa si je dobro zapomnil dan, ko je v živo videl Luko Dončića.

Foto: Reuters

AJ Dybantsa, ki mu mnogi že pripisujejo izbor številka 1 na letošnjem naboru lige NBA, komaj čaka, da se na parketu pomeri z Luko Dončićem. Zakaj? Ker ga je slovenski košarkarski zvezdnik navdušil z noro predstavo.

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Ameriška košarkarska javnost je trenutno osredotočena na veliki finale lige NBA, v katerem bosta za naslov prvaka med seboj obračunali ekipi New York Knicks in San Antonio Spurs. Vse druge franšize so medtem že začele kovanje in uresničevanje načrtov za prihodnjo sezono.

Eden pomembnejših datumov je 23. junij, ko bo v Barclays Centru v Brooklynu 80. nabor najmočnejše košarkarske lige na svetu. Po napovedih strokovnjakov naj bi bilo v njem na razpolago ogromno talenta. Košarkar, ki naj bi v tej elitni druščini zasedel prvo mesto, pa je AJ Dybantsa.

Devetnajstletnik na nabor prihaja z univerze Brigham Young, o njem se je v preteklih mesecih veliko govorilo tudi zaradi vrtoglavih zneskov, ki jih je zaslužil z igranjem v študentski ligi NCAA. Na njegov račun naj bi samo v pretekli sezoni kapnilo okrog šest milijonov evrov. AJ Dybantsa bo najverjetneje prvi izbor na letošnjem naboru lige NBA. | Foto: Guliverimage AJ Dybantsa bo najverjetneje prvi izbor na letošnjem naboru lige NBA. Foto: Guliverimage

Navdušil ga je trojni dvojček proti Jazzu

Za Dybantso pa se zdaj odpira nov svet. Mnogi so ga že oblekli v dres Washinghton Wizardsov, ki bodo letos na naboru izbirali kot prvi. Kjerkoli bo veliki up ameriške košarke že pristal, pa se že zdaj iskreno veseli soočenja s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem.

206 centimetrov visoki košarkar je impresiven v napadu, slovi pa tudi po odlični obrambi in očitno se veseli največjih izzivov v ligi NBA. V podkastu Gil's Arena je tako izpostavil dva košarkarja, ki bi ju rad preučil do potankosti. Poleg Dončića še zvezdnika Oklahome Shaia Gilgeousa-Alexandra, letošnjega MVP.

"Veselim se učiti iz igre teh košarkarjev. Preučiti, kako Shai pride do meta, kako Luka pride do meta. Z vidika obrambnega igralca bi rad videl, kako je, kakšen je občutek. Videti je tako lahko, prelahko. Zanju najbrž tudi je. Ker ... Gledal sem Luko v živo in to je bila ena najbolj norih individualnih predstav, kar sem jih kadarkoli videl. Mislim, da je bil trojni dvojček s 40 točkami, in zdelo se je, da ga je dosegel z lahkoto," je pojasnil Dybantsa. V živo si je lani decembra ogledal tekmo, na kateri je Dončić Utahu nasul 45 točk, 14 asistenc in 11 skokov.

V preteklosti je 19-letnik prav tako priznal, da si želi zaigrati tudi proti LeBronu Jamesu. Če bo 41-letni zvezdnik še eno sezono vztrajal v Los Angelesu, bodo za Dybantso tekme z Lakersi na koledarju vsekakor obkrožene z rdečo.

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