Za prvaka gre! "Štarta te dirke ne smete zamuditi."

Predzadnja dirka sezone formule 1 lahko odloči novega svetovnega prvaka, če bo imel Lando Norris, ki je na veliki nagradi Katarja na drugem štartnem mestu, 26 točk prednosti pred tekmecema. A na prvem štartnem mestu je Oscar Piastri, ki je po sobotni šprinterski zmagi zaostanek s 24 zmanjšal na 22 točk. Max Verstappen, ki je na tretjem štartnem mestu, zaostaja 25 točk. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Prvi trije s kvalifikacij so tudi tekmeci za naslov prvaja. Foto: Reuters McLaren pušča svojima dirkačema enake možnosti za naslov svetovnega prvaka in tudi zato bo razplet letošnje sezone tako zelo zanimiv. Pred zadnjima dvema dirkama, ko je na voljo še 50 točk, je ob Landu Norrisu in Oscarju Piastriji v igri za lovoriko tudi Max Verstappen. Za dirkača Red Bulla bi bila ta peta zaporedna, Anglež in Avstralec se potegujeta za svojo prvo. Če v Katarju Norris zmaga oz. če bo osvojil vsaj štiri točke več od Piastrija in vsaj eno več od Verstappna, je naslov že njegov. V najtežjem položaju je torej Nizozemec. Nima več česa izgubiti in tako direktor McLarna pričakuje, da bo šel na štartu in v prvem zavoju 57 krogov dolge dirke "na glavo". "Zagotovo bo skušal povesti v prvem zavoju. Štarta te dirke ne smete zamuditi," je po kvalifikacijah dejal Zak Brown.

Štartna mesta na VN Katarja:

THE STARTING GRID: Our championship contenders start 1-2-3 for Sunday's Qatar Grand Prix 👀 #F1 #QatarGP pic.twitter.com/sBxFiiju0r — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

Piastri zadnjih šest dirk ni bil na zmagovalnem balkonu, z dvema zmagama ga je prehitel Norris, Verstappen pa je na prejšnjih sedmih dirkah zmagal kar štirikrat. A ta konec tedna je pod lučmi v Katarju najhitrejši avstralski dirkač, ki je dobil edini trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Njegov ekipni tekmec v McLarnu je sicer moral zadnji hitri krog na kvalifikacijah prekiniti. "Naš cilj je, da papaja osvoji dirkaški naslov, vseeno s katerim dirkačem. Če se na dirki vrstni red ne spremeni, bo v Abu Dabiju samo še dvoboj za prvaka. Tak je naš cilj." Na šprintu se je izkazalo, da so v Katarju prehitevanja skoraj nemogoča, zato je precej verjetno, da bo res odločal štart oziroma prvi zavoj.

Skupni seštevek po šprinterski dirki (22/24):



1. Lando Norris (McLaren) 396 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 374

3. Max Verstappen (Red Bull) 371

4. George Russell (Mercedes) 301

5. Charles Leclerc (Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 140

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49



1. McLaren Mercedes* 770 točk

2. Mercedes 441

3. Red Bull Honda 400

4. Ferrari 378

5. Williams Mercedes 122

6. Racing Bulls Honda 90



*Konstruktorski svetovni prvaki