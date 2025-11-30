Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Nedelja,
30. 11. 2025,
14.00

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Mercedes-AMG F1 George Russell Ferrari Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN Katarja Formula 1

Nedelja, 30. 11. 2025, 14.00

6 minut

VN Katarja ob 17.00

Za prvaka gre! "Štarta te dirke ne smete zamuditi."

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Katar Oscar Piastri McLaren | Oscar Piastri je za zdaj v Katarju številka ena, a največ šteje nedeljska dirka. | Foto Reuters

Oscar Piastri je za zdaj v Katarju številka ena, a največ šteje nedeljska dirka.

Foto: Reuters

Predzadnja dirka sezone formule 1 lahko odloči novega svetovnega prvaka, če bo imel Lando Norris, ki je na veliki nagradi Katarja na drugem štartnem mestu, 26 točk prednosti pred tekmecema. A na prvem štartnem mestu je Oscar Piastri, ki je po sobotni šprinterski zmagi zaostanek s 24 zmanjšal na 22 točk. Max Verstappen, ki je na tretjem štartnem mestu, zaostaja 25 točk. Dogajanje bomo na Sportalu spremljali v živo.

Oscar Piastri
Sportal Piastriju tako šprinterska dirka kot kvalifikacije

Prvi trije s kvalifikacij so tudi tekmeci za naslov prvaja. | Foto: Reuters Prvi trije s kvalifikacij so tudi tekmeci za naslov prvaja. Foto: Reuters McLaren pušča svojima dirkačema enake možnosti za naslov svetovnega prvaka in tudi zato bo razplet letošnje sezone tako zelo zanimiv. Pred zadnjima dvema dirkama, ko je na voljo še 50 točk, je ob Landu Norrisu in Oscarju Piastriji v igri za lovoriko tudi Max Verstappen. Za dirkača Red Bulla bi bila ta peta zaporedna, Anglež in Avstralec se potegujeta za svojo prvo. Če v Katarju Norris zmaga oz. če bo osvojil vsaj štiri točke več od Piastrija in vsaj eno več od Verstappna, je naslov že njegov. V najtežjem položaju je torej Nizozemec. Nima več česa izgubiti in tako direktor McLarna pričakuje, da bo šel na štartu in v prvem zavoju 57 krogov dolge dirke "na glavo". "Zagotovo bo skušal povesti v prvem zavoju. Štarta te dirke ne smete zamuditi," je po kvalifikacijah dejal Zak Brown.

Štartna mesta na VN Katarja:

Piastri zadnjih šest dirk ni bil na zmagovalnem balkonu, z dvema zmagama ga je prehitel Norris, Verstappen pa je na prejšnjih sedmih dirkah zmagal kar štirikrat. A ta konec tedna je pod lučmi v Katarju najhitrejši avstralski dirkač, ki je dobil edini trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Njegov ekipni tekmec v McLarnu je sicer moral zadnji hitri krog na kvalifikacijah prekiniti. "Naš cilj je, da papaja osvoji dirkaški naslov, vseeno s katerim dirkačem. Če se na dirki vrstni red ne spremeni, bo v Abu Dabiju samo še dvoboj za prvaka. Tak je naš cilj." Na šprintu se je izkazalo, da so v Katarju prehitevanja skoraj nemogoča, zato je precej verjetno, da bo res odločal štart oziroma prvi zavoj.

Skupni seštevek po šprinterski dirki (22/24):

1. Lando Norris (McLaren) 396 točk
2. Oscar Piastri (McLaren) 374
3. Max Verstappen (Red Bull) 371
4. George Russell (Mercedes) 301
5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 140
8. Alexander Albon (Williams) 73
9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49

1. McLaren Mercedes* 770 točk
2. Mercedes 441
3. Red Bull Honda 400
4. Ferrari 378
5. Williams Mercedes 122
6. Racing Bulls Honda 90

*Konstruktorski svetovni prvaki
Katar Oscar Piastri McLaren
Sportal Na šprintu s prvega mesta Piastri, novo razočaranje za Ferrari
Katar Lando Norris
Sportal Piastri ne bo pomagal Norrisu, kar lahko McLaren še obžaluje
Adrian Newey Aston Martin
Sportal Newey novi šef ekipe Aston Martin v F1
Mercedes-AMG F1 George Russell Ferrari Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Oscar Piastri Lando Norris VN Katarja Formula 1
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.