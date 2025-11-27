Piastri ne bo pomagal Norrisu, kar lahko McLaren še obžaluje

Na četrti veliki nagradi Katarja je v nedeljo že lahko odločen letošnji svetovni prvak formule 1. To bi bil Lando Norris. Če bo imel 26 točk prednosti. Po diskvalifikacijah na prejšnji dirki v Las Vegasu je samo 24 točk pred Oscarjem Piastrijem in Maxom Verstappnom, na voljo pa jih je še 58. V McLarnu še naprej ne bodo imeli ekipnih ukazov, kar bi se jim lahko še maščevalo. To so obžalovali leta 2008.

McLaren je leta 2008 že izgubil dirkaško lovoriko

Kimi Räikkönen je s Ferrarijem leta 2008 na zadnjih dveh dirkah speljal naslov prvaka favorizirani McLarnovi dvojici. Foto: AP / Guliverimage Lando Norris (McLaren) ima 390 točk, Oscar Piastri (McLaren) in branilec naslova Max Verstappen (Red Bull) pa sta pri 366 točkah. Razmerja so se spremenila po diskvalifikacijah obeh McLarnovih dirkačev na prejšnji dirki v Las Vegasu. Če bi obveljal vrstni red na cilju, bi imel Norris 30 točk naskoka pred Piastrijem in 42 pred Verstappnom. Prednost Britanca je sicer še vedno dokaj varna, a na voljo je še 58 točk, je ob dveh dirkah (Katar in Abu Dabi) to soboto na sporedu še sprint. Ne bi bilo prvič, da bi se prvenstvo povsem obrnilo na samem koncu. Spomnimo se sezone 2008, ko je Kimi Räikkönen dobil zadnji dve dirki in naslov speljal Lewisu Hamiltonu in Fernandu Alonso, ki sta imela z McLarnom točko zaostanka.

Skupni seštevek pred VN Katarja (22/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 366

4. George Russell (Mercedes) 294

5. Charles Leclerc (Ferrari) 226

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 137

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51

10. Nico Hülkenberg (Sauber) 49



1. McLaren Mercedes* 756 točk

2. Mercedes 431

3. Red Bull Honda 391

4. Ferrari 378

5. Williams Mercedes 121

6. Racing Bulls Honda 90



*Konstruktorski svetovni prvaki

Norris po nedeljski dirki potrebuje 26 točk prednosti

Max Verstappen še lahko osvoji peto zaporedno lovoriko. Foto: Reuters V nobenem primeru Norris naslova ne bo mogel potrditi že v soboto, tudi če bi zmagal na sprinterski dirki (19.00) in bi oba tekmeca ostala brez točk, bi imel pred zadnjima dirkama še vedno le 32 točk naskoka ob teoretično še dosegljivih 50. Lahko pa osvoji lovoriko v nedeljo (start 17.00), tudi če ne zmaga, a bi imel v seštevku 26 točk prednosti. Ob prednosti 25 točk še ne bi slavil, saj bi takšen razplet na zadnji dirki sezone teoretično še pomenil, da ga eden od tekmecev izenači po številu točk, v tem primeru bi odločalo število zmag in drugih mest v sezoni. Pred Katarjem imata tako Norris kot Piastri po sedem zmag, Verstappen pa šest.

Časovnica VN Katarja:



Petek, 28. november

14.30 prosti trening

18.30 kvalifikacije za sprint



Sobota, 29. november

15.00 sprint

19.00 kvalifikacije



Nedelja, 30. november

17.00 dirka

"Imeli smo zelo kratek sestanek in odgovor je ne"

Oscar Piastri še ni izobesil bele zastave. Foto: Reuters Norris podobno kot pred dirko v Las Vegasu zatrjuje, da njegov pristop ne bo nič drugačen kot sicer. Dirkal bo na polno, na zmago. Ne le Piastri, enako se boji tudi Verstappna. Avstralec sicer ni bil na stopničkah zadnjih šest dirk, Nizozemec pa zadnjih osem dirk ni bil slabši kot tretji. "Na Verstappna že vso sezono gledam na enak način. Tudi ko je zaostajal precej več. Vemo, česa je zmožen. Vemo, česa je zmožen Red Bull. Zdaj je resna grožnja in tudi prej je že bil. Pričakujem, da bo hiter tudi ta konec tedna in na zadnji dirki." Pri McLarnu vztrajajo, da še naprej ne bodo imeli ekipnih ukazov. "Imeli smo zelo kratek sestanek in odgovor je ne. Sem izenačen z Maxom in imam še možnosti za naslov. Lahko se še vse obrne v mojo korist," bele zastave še ni izobesil Piastri, ki je vodil največji del sezone.