Na predzadnji dirki posebno pravilo o menjavi pnevmatik

Do konca letošnjega svetovnega prvenstva formule 1 so še tri dirke. Dve bosta nekaj posebnega: ta konec tedna bo VN Las Vegasa v soboto zvečer, kar pomeni v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času 85.00), naslednji konec tedna pa iz varnostnih razlogov na VN Katarja lahko z enim kompletom pnevmatik naredili največ 25 krogov.

Vodstvo tekmovanja v formuli 1 je skupaj z dobaviteljem pnevmatik Pirelli zaradi varnostnih razlogov določilo, da lahko dirkači na predzadnji dirki svetovnega prvenstva 30. novembra, na veliki nagradi Katarja na dirkališču v Lusailu, z enim kompletom pnevmatik odpeljejo največ 25 krogov. V izjavi za javnost so zapisali, da po daljši vožnji na dirkališču Lusail ni zagotovila, da pnevmatika pri najvišji hitrosti ne bo počila, kar je za voznika lahko smrtno nevarno.

Dirišče Lusail je znano po močnih obremenitvah pnevmatik, deloma zaradi visokih temperatur zraka in ceste. Pred dvema letoma je bila obraba pnevmatik omejena na 18 krogov, zaradi česar so bili med 57-krožno dirko potrebni vsaj trije postanki v boksih. Letos bodo morali vozniki menjati pnevmatike vsaj dvakrat. "Ta ukrep se je po analizi pnevmatik, uporabljenih v sezoni 2024, zdel potreben," so sporočili iz Pirellija. "Lani je več pnevmatik, zlasti leva sprednja pnevmatika, doseglo svojo najvišjo stopnjo obrabe."

Lando Norris je dobil zadnji dve dirki. Še nikoli ni treh zapored. Foto: Reuters Pred veliko nagrado Katarja bo na koledarju še velika nagrada Las Vegasa v ZDA to nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času. Sezona se bo sklenila z veliko nagrado Abu Dabija sedmega decembra. Tri dirke pred koncem je v skupnem seštevku vodilni Lando Norris (McLaren) s 390 točkami. Oscar Piastri (McLaren) je na drugem mestu, zaostaja 24 točk. Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), je na tretjem mestu, 49 točk za vodilnim britanskim dirkačem.