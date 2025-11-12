Ob nedeljskem slavju Landa Norrisa na VN Brazilije v Interlagosu si je eden od članov ekipe Racing Bulls dovolil nešportno potezo. Navijače, ki so žvižgali dirkaču McLarna, je še dodatno spodbujal z navzdol obrnjenim palcem. Ekipa je dejanje obsodila.

Lando Norris je v najboljšem položaju, da postane letošnji svetovni prvak. Foto: Reuters Po nedeljski dirki v Interlagosu se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek s podelitve pokalov, na katerem je slišati žvižge in negativne vzklike zmagovalcu Landu Norrisu (McLaren). Pri tem pa je užival eden od članov ekipe Racing Bulls in obiskovalce še dodatno spodbujal z navzdol obrnjenim palcem. Pri tem ga je sicer sodelavka hitro ustavila. A nastal je videoposnetek, zaokrožil po spletu in izzval precej graje McLarnovih navijačev.

Zdaj se je odzvala tudi ekipa Racing Bulls: "Vemo za posnetek z nedeljske podelitve. To ne predstavlja vrednot naše ekipe. Dogodek smo obravnavali interno. Verjamemo, da je treba častiti dobro dirkanje in pokazati spoštovanje vsakemu dirkaču, ekipi in navijačem."

Lando getting booed is already bad enough, but seeing a staff member from another team join in and do a thumbs down? That’s just unprofessional. @McLarenF1 @visacashapprb pic.twitter.com/OPCjxSfYLw — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) November 11, 2025

Norris je nekaj žvižgov na svoj račun poslušal že 14 dni prej, ko je zmagal na VN Mehike. "Ne vem, zakaj so to počeli. A lahko počnejo, kar želijo. Imajo pravico. Včasih je šport tudi tak. Seveda si tega ne želim. Raje imam, če navijajo zame," je takrat dejal britanski dirkač. Pred zadnjimi tremi dirkami je v najboljšem položaju, da osvoji letošnji naslov svetovnega prvaka. Ima 24 točk prednosti pred Oscarjam Pistrijem (McLaren) in 49 pred Maxom Verstappnom (Red Bull). Na voljo je še 83 točk.

V strokovni javnosti si je Norris po zadnjih dveh dirkah in zmagah prislužil številne pohvale. Tako dobro res še ni dirkal. "Lando je bil razred nad vsemi. Dirkal je za naslov prvaka, osvojil vse točke, naredil ni niti ene napake. Res zelo zelo dobro," ga je prek družabnih omrežjih pohvalil svetovni prvak iz sezone 1997 Jacques Villeneuve.