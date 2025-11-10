Hamiltonu in Leclercu ostre besede predsednika Ferrarija

Ferrarijeva ekipa formule ena je na VN Brazilije ostala brez ene same točke. Lewis Hamilton je po dirki govoril o nočni mori. Vse več negodovanja obeh dirkačev pa je očitno razjezilo predsednika avtomobilskega koncerna Ferrari Johna Elkanna: "Imamo dirkača, ki bi se morala osredotočiti na dirkanje in manj govoriti."

Hamilton: Že nekaj časa živim v nočni mori

Lewis Hamilton je bil v Interlagosu na kvalifikacijah samo 13., na dirki pa sta se mu v prvem krogu zgodila dva manjša dotika. S poškodovanim dirkalnikom je sicer dirkal naprej, sredi dirke pa nato parkiral v boksih. Foto: Reuters Za največjo ekipo formule ena Ferrari je tudi letošnja sezona veliko razočaranje, pravzaprav še večje od prejšnjih in dno so doživeli v nedeljo v Interlagosu. Tretjič v sezoni sta oba dirkača ostala brez uvrstitve in ekipa iz Maranella je v konstruktorskem seštevku z drugega nazadovala na četrto mesto. Vemo, da je to za ekipe najpomembnejše, saj najvišje mesto prinaša bogato denarno nagrado Mednarodne avtomobilistične zveze. So 36 točk za Mercedesom in štiri za Red Bullom. Če je Charles Leclerc na določenih dirkah nakazal, da ima Ferrarijev dirkalnik nekaj potenciala (sedem uvrstitev na zmagovalni oder), pa se sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton s poskočnim konjičem še vedno ni ujel in sploh še ni bil na zmagovalnem odru. "To je nočna mora. Že nekaj časa živim v nočni mori. Sanjal sem o dirkanju za to izjemno ekipo, zdaj doživljam rezultate iz nočne more."

Skupni seštevek (21/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 341

4. George Russell (Mercedes) 276

5. Charles Leclerc (Ferrari) 214

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 122

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 43

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43



1. McLaren Mercedes* 756

2. Mercedes 398

3. Red Bull Honda 366

4. Ferrari 362

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 82



*Konstruktorski svetovni prvaki

"Imamo dirkača, ki bi se morala osredotočiti na dirkanje in manj govoriti"

Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah tretji. Na dirki se je boril za drugo mesto, a bil nato nedolžna žrtev po dotiku Oscarja Piastrija in Kimija Antonellija. Tudi on je odstopil. Foto: Reuters Dirkača sta tekom sezone večkrat glasno spregovorila, da dirkalnik ni dovolj dober, in bila obenem tudi dovolj samokritična. Po VN Brazilije pa se je oglasil predsednik Ferrarija John Elkann, ki zelo redko stopi pred novinarje. "V Bahrajnu smo osvojili vzdržljivostno prvenstvo, kar je bil izjemen občutek. Osvojili smo dirkaško in konstruktorsko lovoriko in tako pokazali, da ko vsi delajo skupaj, lahko dosežemo velike stvari," je pohvalil Ferrarijevo ekipo v vzdržljivostnem prvenstvu. Precej ostrejši pa je bil do posameznikov v ekipi formule ena. Pohvalil je mehanike pri postankih in inženirje, češ da so izboljšali dirkalnik. "Preostali pa še niso na pravi ravni. Imamo dirkača, ki bi se morala osredotočiti na dirkanje in manj govoriti. Pred nami je še nekaj pomembnih dirk in ni nemogoče, da osvojimo drugo mesto."

Do konca sezone so še tri dirke, v Las Vegasu, Katarju in Abu Dabiju.