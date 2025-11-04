Medtem ko so v Mercedesovi ekipi formule 1 prepričani, da imajo v svojih vrstah dva bodoča svetovna prvaka – ne le ne George Russell, tudi najstnik Andrea Kimi Antonelli od šefa ekipe dobiva same lepe besede – pa imajo pri Red Bullovi ekipi že nekaj let precej več preglavic, ko iščejo naslednika Maxa Verstappna.

Andrea Kimi Antonelli je bil nazadnje v Mehiki šesti. Foto: Reuters Pred zadnjimi štirimi dirkami letošnjega svetovnega prvenstva formule 1, ko ima vodilni Lando Norris točko prednosti pred Oscarjem Piastrijem (oba McLaren) in 36 pred tretjim Maxom Verstappnom (Red Bull), je najvišje uvrščeni novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). Italijanski najstnik ima na sedmem mestu skupnega seštevka 97 točk (Norris 357). Antonelli je navdušil na uvodnih dirkah sezone (eno četrto mesto in štiri šesta na prvih šestih dirkah), nakar je na naslednjih sedmih kar šestkrat ostal brez točke (štirje odstopi). Je pa v Kanadi prišel do prvih stopničk (tretje mesto). Zdaj so njegovi dosežki spet nekoliko boljši, v Azerbajdžanu je bil četrti, v Singapurju peti in nazadnje v Mehiki šesti. Vmes je tako kot George Russell, ki zaseda četrto mesto, podaljšal pogodbo z Mercedesom.

Skupni seštevek (20/24):



1. Lando Norris (McLaren) 357

2. Oscar Piastri (McLaren) 356 točk

3. Max Verstappen (Red Bull) 321

4. George Russell (Mercedes) 258

5. Charles Leclerc (Ferrari) 210

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 41

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39



1. McLaren Mercedes* 713

2. Ferrari 356

3. Mercedes 355

4. Red Bull Honda 346

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 72



*Konstruktorski svetovni prvaki.

Toto Wolff poudarja, da na Italijana v prihodnosti zelo resno računajo. "Kimi ima zelo sveto prihodnost. Mislim, da mu je bilo letos precej težko, saj nikoli prej ni vozil dirkalnika s talnim efektom. Naslednje leto bodo dirkalniki drugačni, poznal bo že vse steze, pa pritisk medijev, delo z ekipo. Prepričan sem, da bomo naslednje leto videli pravega Kimija," je poudaril vodja in solastnik Mercedesove ekipe formule 1. Verjame, da lahko nekega dne postane tudi svetovni prvak. "Ja, vsekakor," je Wolff dejal po dirki v mehiški prestolnici.

Cunode pri Red Bullu še niso odpisali

Juki Cunoda je v Mehiki ostal brez točk, a je šef Red Bullove ekipe dejal, da je odpeljal eno boljših dirk. Foto: Reuters Za sezono 2026 so prosti samo še trije sedeži, drugi v Red Bullu in oba pri ekipi Racing Bulls. Njihov prvi kadrovnik Helmut Marko ima tako težko delo. Novinec Isack Hadjar je deseti v skupnem seštevku in se mu obeta mesto v Red Bullu, Liam Lawson in Juki Cunoda bosta službo v formuli 1 težko obdržala. Japonec je z dirkalnikom, s katerim je Verstappen letos petkrat zmagal in še lahko petič postane svetovni prvak, točke osvojil samo šestkrat in je v skupnem seštevku z 28 točkami samo 17. Bil je šesti v Bakuju, sedmi v Austinu in nazadnje 11. v Mehiki, ko je točke izgubil zaradi počasnega postanka v boksih. To ni bila njegova krivda, šef ekipe Laurent Mekies ga je za zadnji nastop vseeno pohvalil. "Mislim, da je imel Juki najboljši konec tedna letos." Ni ga še odpisal. "Juki dela lepe korake naprej, zato z odločitvijo o naslednji sezoni ne bomo hiteli. Vzeli si bomo že nekaj časa." Za mesto v drugi Red Bullovi ekipi (Racing Bulls) ima medtem precej možnosti Šved Arvid Lindblad.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:



McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen in ?

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Haas: Esteban Ocon in Olliver Bearman

Racing Bulls: ? in ?

Williams: Carlos Sainz in Alex Albon

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Cadillac: Sergio Perez in Valtteri Bottas

Svetovno prvenstvo formule 1 se prihajajoči konec tedna nadaljuje z dirko v brazilskem Interlagosu, nato bodo še velike nagrade Las Vegasa, Katarja in Abu Dabija. Sezona se bo končala sedmega decembra.