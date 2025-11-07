Argentinski dirkač Franco Colapinto bo tudi prihodnje leto dirkal v formuli 1, potem ko je za eno sezono podaljšal pogodbo z moštvom Alpine. Zdaj mora dirkače izbrati samo še Red Bull, enega za svojo prvo ekipo in oba za Racing Bulls. To naj bi storili šele po koncu sezone.

Dvaindvajsetletni Franco Colapinto je v formuli 1 debitiral z Williamsom na lanski VN Italije, ekipi Alpina pa se je januarja pridružil kot rezervni dirkač. Po vsega šestih dirkah sezone je zamenjal Avstralca Jacka Doohana, ki ni upravičil zaupanja vodilnih mož.

Tudi Colapinto je sredi sezone preživljal nekaj kriznih trenutkov, pri čemer ga je kritiziral predvsem svetovalec ekipe Alpine, sloviti Flavio Briatore. Pozneje je dvignil raven forme in se po časih zelo približal prvemu dirkaču ekipe, Francozu Pierru Gaslyju. Ta ima pogodbo z Alpinom do konca sezone 2028.

Alpine je po osvojenih točkah na dnu konstruktorske razpredelnice z vsega 20 osvojenimi točkami, vse pa je zbral Gasly. Najboljša Colapintova uvrstitev v F1 je 11. mesto na VN Nizozemske.

Ta konec tedna se odvija VN Brazilije v Interlagosu. V petek so na sporedu kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko. V soboto po sprintu sledijo še klasične kvalifikacije za nedeljsko preizkušnjo. Ta se bo začela ob 18. uri.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:



McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen in ?

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Franco Colapinto

Haas: Esteban Ocon in Olliver Bearman

Racing Bulls: ? in ?

Williams: Carlos Sainz in Alex Albon

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Cadillac: Sergio Perez in Valtteri Bottas