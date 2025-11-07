Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Petek,
7. 11. 2025,
15.30

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Alpine

Franco Colapinto tudi prihodnje leto s sedežem v F1

Franco Colapinto | Franco Colapinto bo tudi prihodnje leto dirkal v formuli 1. | Foto Guliverimage

Franco Colapinto bo tudi prihodnje leto dirkal v formuli 1.

Foto: Guliverimage

Argentinski dirkač Franco Colapinto bo tudi prihodnje leto dirkal v formuli 1, potem ko je za eno sezono podaljšal pogodbo z moštvom Alpine. Zdaj mora dirkače izbrati samo še Red Bull, enega za svojo prvo ekipo in oba za Racing Bulls. To naj bi storili šele po koncu sezone.

Lando Norris
Sportal Raje izgubijo naslov prvaka, kot da izberejo ekipne ukaze

Dvaindvajsetletni Franco Colapinto je v formuli 1 debitiral z Williamsom na lanski VN Italije, ekipi Alpina pa se je januarja pridružil kot rezervni dirkač. Po vsega šestih dirkah sezone je zamenjal Avstralca Jacka Doohana, ki ni upravičil zaupanja vodilnih mož.

Tudi Colapinto je sredi sezone preživljal nekaj kriznih trenutkov, pri čemer ga je kritiziral predvsem svetovalec ekipe Alpine, sloviti Flavio Briatore. Pozneje je dvignil raven forme in se po časih zelo približal prvemu dirkaču ekipe, Francozu Pierru Gaslyju. Ta ima pogodbo z Alpinom do konca sezone 2028.

Alpine je po osvojenih točkah na dnu konstruktorske razpredelnice z vsega 20 osvojenimi točkami, vse pa je zbral Gasly. Najboljša Colapintova uvrstitev v F1 je 11. mesto na VN Nizozemske.

Ta konec tedna se odvija VN Brazilije v Interlagosu. V petek so na sporedu kvalifikacije za sobotno sprintersko dirko. V soboto po sprintu sledijo še klasične kvalifikacije za nedeljsko preizkušnjo. Ta se bo začela ob 18. uri.

Dirkaška zasedba za sezono 2026:

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen in ?
Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli
Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly in Franco Colapinto
Haas: Esteban Ocon in Olliver Bearman
Racing Bulls: ? in ?
Williams: Carlos Sainz in Alex Albon
Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto
Cadillac: Sergio Perez in Valtteri Bottas
