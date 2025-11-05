Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
5. 11. 2025,
Dražba - dirkalnik F1 mclaren MP4/6

Med 10 in 13 milijoni evrov? Na prodaj je legendarna formula Ayrtona Senne. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Mclaren F1 Senna | Foto RM Sotheby's

Foto: RM Sotheby's

Na dražbi bodo prodajali nekdanji McLarnov dirkalnik formule ena, s katerim je leta 1991 vozil Ayrton Senna in zmagal tudi na domači dirki v Interlagosu. Pričakovana cena je med 10 in 13 milijoni evrov.

Konec tedna bo potekala Velika nagrada Brazilije v letošnjem svetovnem prvenstvu formule ena, na dražbi hiše RM Sotheby’s pa bodo kmalu prodajali prav enega najbolj legendarnih dirkalnikov Brazilca Ayrtona Senne. To je mclaren MP4/6 iz leta 1991, s katerim je Senna prvič zmagal na svoji domači dirki formule ena. Dirko je zaznamovalo slabo vreme in tehnične težave Senne z menjalnikom, ki pa jih je uspel obvladati in v zaključku zadržati prednost. Senna je bil tako izmučen, da je obsedel v dirkalniku in je potreboval zdravniško pomoč.

To je bila zadnja zmaga na dirki formule ena bolida z motorjem V12 in ročnim menjalnikom. McLaren ga je po brazilski dirki uporabljal tudi za testne namene, nato pa so ga imeli skoraj 30 let v lasti pri McLarnu. Leta 2020 so ga prodali trenutnemu zasebnemu lastniku. Dirkalnik se trenutno nahaja v Dubaju, zdaj pa torej čaka novega lastnika. 

Dirkalnik poganja 3,5-litrski motor V12, ki zmore 720 “konjev” in se zavrti vse do 13.800 vrtljajev v minuti. Za prenos moči na zadnji kolesi skrbi ročni šeststopenjski menjalnik. Mclaren MP4/6 je pravi spomenik analogni dobi avtomobilskega dirkanja na najvišji ravni. 

Pričakovana cena prodaje je med 12 in 15 milijoni dolarjev (od 10,4 do 13 milijonov evrov).

