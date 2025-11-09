Zmagovalec dramatične VN Brazilije s številnimi prehitevanji, različnimi taktikami postankov in tudi nekaj trčenji je Lando Norris. S sedmo zmago v sezoni se je utrdil na prvem mestu skupnega seštevka. Novinec Kimi Antonelli je z drugim mestom dosegel uspeh kariere. Max Verstappen je štartal iz boksov kot 19. in se pripeljal na tretje mesto. Oscar Piastri je bil po desetsekundni kazni peti. Popolna katastrofa pa je bila 21. dirka sezone za Ferrari, Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta odstopila.

Lando Norris je zmagal sedmič letos in enajstič v formuli ena. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je s popolnim dirkaškim koncem tedna v Braziliji naredil velik korak k prvemu naslovu svetovnega prvaka v kraljici avtomotošporta. Po sobotni šprinterski dirki je dobil še nedeljsko in tako osvojil vseh možnih 33 točk. Njegova tekmeca za lovoriko Oscar Piastri (McLaren) in Max Verstappen (Red Bull) sta bila peti oz. tretji. Britanski dirkač ima zdaj 24 točk prednosti pred ekipnim tekmecem in 49 pred branilcem lovorike.

Avstralec se je po četrtem štartnem mestu v šestem krogu sicer znašel na drugem mestu, a je bila to posledica trčenja ob letečem štartu (v prvem krogu dirke je nesrečo doživel Gabriel Bortoleto s Sauberjem, zato je bil nekaj krogov na stezi varnostni avto). Zadel je v Kimija Antonellija (Mercedes), tega pa je nato odneslo v Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je odstopil. Piastri je zato dobil desetsekundno kazen.

Max Verstappen je pridobil 16 mest. Foto: Reuters Nizozemec je medtem štartal kot predzadnji iz boksov, saj so mu ponoči v dirkalniku zamenjali pogonski sklop in ga prenastavili, potem ko je bil na kvalifikacijah samo 16. Pri Red Bullu so izbrali še taktiko treh postankov, saj je imel še tri komplete najhitrejših rdečih pnevmatik in tako se je štirikratni svetovni prvak prebil na tretje mesto. V zadnjih krogih je ogrožal celo drugouvrščenega Antonellija, a je mladi Italijan zdržal pod pritiskom in si priboril najboljšo uvrstitev v formuli ena.

Lando Norris je zdaj 24 točk prednosti pred Oscarjem Piastrijem. Pred začetkom VN Brazilije je bil samo eno točko. Foto: Reuters

VN Brazilije:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +10,3

3. Max Verstappen (Red Bull) +10,7

4. George Russell (Mercedes) +15,2

5. Oscar Piastri (McLaren) +15,7

6. Oliver Bearman (Haas) +29,6

7. Liam Lawson (Racing Bulls) +52,6

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) +52,8

9. Nico Hülkenberg (Sauber) +53,3

10. Pierre Gasly (Alpine) +53,9

11. Alex Albon (Williams) +54,1

12. Esteban Ocon (Haas) +54,6

13. Carlos Sainz (Williams) +55,4

14. Fernando Alonso (Aston Martin) +55,7

15. Franco Colapinto (Alpine) +57,7

16. Lance Stroll (Aston Martin) +58,2

17. Juki Cunoda (Red Bull) +69,1

Odstop: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Gabriel Bortoleto (Sauber)

Charles Leclerc je nič kriv odstopil v šestem krogu. Foto: Reuters George Russell (Mercedes) je v zadnjih krogih za sabo zadržal Piastrija in osvojil četrto mesto. Ob Norrisu je prav Mercedesova ekipa lahko najzadovoljnejša z razpletom 21. letošnjega dirkaškega konca tedna, saj se je utrdila na drugem mestu konstruktorskega seštevka. Ferrari je namreč ostal brez ene same točke in je nazadoval na četrto mesto. Zdaj je dve točki za Red Bullom. Odstopil je tudi Lewis Hamilton, ki je v prvem krogu dvakrat zadel v tekmece in s poškodovanim dirkalnikom polovico dirke sicer vztrajal v začelju, nato pa vendarle parkiral v boksih.

Skupni seštevek (21/24):



1. Lando Norris (McLaren) 390 točk

2. Oscar Piastri (McLaren) 366

3. Max Verstappen (Red Bull) 341

4. George Russell (Mercedes) 276

5. Charles Leclerc (Ferrari) 214

6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 122

8. Alexander Albon (Williams) 73

9. Nico Hülkenberg (Sauber) 43

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) 43



1. McLaren Mercedes* 756

2. Mercedes 398

3. Red Bull Honda 366

4. Ferrari 362

5. Williams Mercedes 111

6. Racing Bulls Honda 82



*Konstruktorski svetovni prvaki

Sledi prosti konec tedna, nato pa odločilne tri dirke v treh zaporednih koncih tedna: Las Vegas, Katar in Abu Dabi. Na voljo je še 83 točk.

Kako se je razpletala VN Brazilije



CILJ. Sedma zmaga letos za Landa Norrisa. Antonelli drugi, še nikoli boljši. Verstappen iz boksov do tretjega mesta. Piastri samo peti.



Zadnji krog.



Predzadnji krog: Verstappen še išče priložnost, da napade Antonellija.



Še trije krogi: 1. Norris, 2. Antonelli +9,4, 3. Verstappen +10,0, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Bearman, 7. Lawson, 8. Hulkenberg, 9. Hadjar, 10. Gasly



Še pet krogov: Verstappen je samo še sekundo za Antonellijem, Piastri pa sekundo za Russllom.



Še sedem krogov: 1. Norris, 2. Antonelli +7,4, 3. Verstappen +9,8, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Bearman, 7. Lawson, 8. Hulkenberg, 9. Hadjar, 10. Gasly



Še osem krogov: Verstappen v prvi zavoj po zunanji strani mimo Russlla. Še eno lepo prehitevanje, danes jih ni manjkalo.



Še deset krogov: Russell je samo še sekundo pred Verstappnom in ga bo težko zadržal za sabo. Norris zdaj mirno dirka proti zmagi.



Še 14 krogov: 1. Norris, 2. Antonelli +5,6, 3. Russell +8,1, 4. Verstappen + 12,0, 5. Piastri +16,0, 6. Lawson, 7. Bearman, 8. Hulkenberg, 9. Hadjar, 10. Gasly



Še 15 krogov: Stanje se je zdaj spremenilo. Norris dirka proti sedmi letošnji zmagi. Mercedesova dirkača se bosta zdaj branila pred Verstappnom in Norrisom.



Še 16 krogov: Tudi Verstappen odhaja na še en postanek, zanj že tretji. Zdaj gre na najhitrejše rdeče gume. Preostali so na rumenih.



Še 18 krogov: Vendarle je šel tudi Piastri na drugi postanek. Pnevmatike se hitro obrabljajo. Nazadoval je na sedmo mesto. Zdaj bosta McLarna hitrejša.



Še 20 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +3,7, 3. Norris +8,1, 4. Antonelli, 5. Russell, 6. Lawson, 7. Bearman, 8. Hulkenberg, 9. Albon, 10. Stroll



Še 21 krogov: Norris na drugi postanek. Gre na rumene gume. Pred njim sta zdaj Verstappen in Piastri, ki ne bosta več šla v bokse. A Anglež bo z novejšimi gumami v zaključku dirke hitrejši. Ju lahko prehiti?



Še 22 krogov: Russell drugič menja gume. Verstappen je samo še za vodilnim Norrisom. Razlika med njima je samo še 15 sekund.



Še 23 krogov: Antonelli na drugi postanek, Verstappen je tako že tretji.



Še 25 krogov: Verstappen najverjetneje ne bo več zapeljal v bokse, Norris bo skoraj zagotovo moral na še enega. Razlika med njima je manj kot 17 sekund.



44. krog: 1. Norris, 2. Antonelli +7,5, 3. Russell +12,2, 4. Verstappen +17,5, 5. Piastri, 6. Lawson, 7. Ocon, 8. Hulkenberg, 9. Albon, 10. Alonso



40. krog: Piastri je zapeljal na prvi in edini postanek. In moral obenem prestati še deset sekund kazni. Danes so vsi na povsem drugačnih taktikah postankov, tako da je razplet dirke še naprej nepredvidljiv.



39. krog: Hamilton je parkiral v garaži. Imel je že štiri postanke in je dirkal v ozadju s poškodovanim podvozjem.



38. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Bearman, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. HAdjar, 10. Sainz



35. krog: Na polovici dirke Russell in Verstappen odhajata v bokse, Britanec na rdeče gume, Nizozemec na rumene in zanj bo to zadnji postanek.



33. krog: Norris je z novimi gumami že prehitel Verstappna in je zdaj tretji.



31. krog: Vodilni Norris odhaja na menjavo pnevmatik. Zdaj je na rdečih gumah. Z njimi bo težko odpeljal preostalih 40 krogov. Očitno dva postanka. Na stezo se je vrnil za Verstappna, na četrto mesto.



30. krog: Antonelli z novejšimi gumami lepo prehiteva in je že peti.



26. krog: 1. Norris, 2. Piastri +5,5, 3. Russell +12,2, 4. Verstappen* +19,1, 5. Albon, 6. Hülkenberg, 7. Antonelli*, 8. Aonso, 9. Colapinto, 10. Bearman* (*s postankom)



23. krog: V bokse Antonelli, tako da je Verstappen že četrti. Prvi trije z rumenimi gumami še brez menjave pnevmatik. Max je 20 sekund za vodilnim.



22. krog: 1. Norris, 2. Piastri +4,6, 3. Antonelli, 4. Russell, 5. Verstappen, 6. Albon, 7. Hülkenberg, 8. Alonso, 9. Cunoda, 10. Colapinto



21. krog: Verstappen še mimo Albona in je samo še za dirkači McLarna in Mercedesa, a je Russell pred njim deset sekund.



18. krog: Sainz in Bearman že na predvidenem prvem postanku. Verstappen prehiteva enega za drugim in je že osmi.



17. krog: Deset sekund kazni za Piastrija, ker je ob letečem štartu zadel v Antonellija, ta pa zato v Leclerca, ki je odstopil.



14. krog: 1. Norris, 2. Piastri +1,9, 3. Antonelli, +3,8, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Bearman, 7. Lawson, 8. Gasly, 9. Albon, 10. Sainz … 13. Verstappen, 16. Hamilton



12. krog: Hamilton se muči z dirkalnikom, ki ima poškodovano dno. Za 15. mesto ga je prehitel Verstappen. Ferrariju se je dirka hitro sesula.



Deveti krog: 1. Norris, 2. Piastri, 3. Antonelli, 4. Hadjar, 5. Lawson, 6. Russell, 7. Bearman, 8. Gasly, 9. Albon, 10. Alonso … 15. Hamilton, 18. Verstappen



Sedmi krog: Ob virtualnem varnostnem avtomobilu je Verstappen zapeljal na postanek.



Šesti krog: Ob letečem štartu je Norris zadržal prvo mesto, za njim pa so šli Antonelli, Piastri in Leclerc kolo ob kolesu v prvi zavoj! Avstralec je rahlo zadel v Italijana, tega pa je zaneslo v Monačana, ki je s poškodovanim dirkalnikom odstopil. Chaos at the race restart! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/isqw82KVJo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 Peti krog (varnostni avto): 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Hadjar, 6. Lawson, 7. Russell, 8. Bearman, 9. Gasly, 10. Alonso … 16. Verstappen, 19. Hamilton



Tretji krog: Na stezi je varnostni avto, ker je na nevarnem mestu ostal Bortoletov dirkalnik. V zaščitne gume ga je izrinil Stroll. V prvem krogu je največ izgubil Hamilton, po dveh dotikih z zlomljenim prednjim krilcem. Moral je na postanek v bokse.



Drugi krog (varnostni avto): 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Hadjar, 6. Lawson, 7. Russell, 8. Gasy, 9. BEarman, 10. Alonso ...17. Hamilton, 18. Verstappen



Štart: Norris je zaprl Antonellija in zadržal prvo mesto. Piastri je s precej težavami za sabo zadržal Hadjarja. V ozadju trčenje Bortoleta.



Krog za ogrevanje: Norris, Leclerc in Piastri začenjajo z rumenimi pnevmatikami, Antonelli z mehkejšimi rdečimi. Verstappen je na najtrših belih.



Po jutranjem dežju je steza v Interlagosu zdaj suha. 71 krogov dolga dirka se začne ob 18. uri. To je 21. od 24 dirk sezone. Verstappen in Ocon bosta po spremembah na dirkalniku štartala kot zadnja iz boksov. Dirkač Red Bulla ima v dirkalniku tudi nov pogonski sklop. Lani je v Braziliji v dežju zmagal s 17. štartnega mesta.



Piastri še vedno verjame, Verstappen pa: Lahko kar pozabim!

Oscar Piastri še verjame, da lahko letos postane svetovni prvak. Foto: Reuters Lando Norris (McLaren) je v pravem trenutku v vrhunski formi, in kar je najpomembneje, psihično dovolj trden. Po zmagi na VN Mehike pred dvema tednoma je v soboto dobil šprintersko dirko v Interlagosu, ob 18. uri pa bo na prvem štartnem mestu na VN Brazilije. To je 21. od 24 letošnjih velikih nagrad. Po sobotnem odstopu Oscarja Piastrija (McLaren) na šprintu je prednost na prvem mestu skupnega seštevka povečal na devet točk, Max Verstappen (Red Bull) pa na tretjem mestu zaostaja 39 točk. Britanec je v Interlagosu dobil prosti trening, kvalifikacije za šprint, šprintersko dirko in kvalifikacije za osrednjo dirko. Medtem bo Avstralec na četrtem štartnem mestu, Nizozemec pa šele na 16. Verstappnu so pred kvalifikacijami spremenili nastavitve, da bi bil hitrejši kot na treningu in šprintu, a je bil učinek obraten. Še počasnejši je bil. Najverjetneje bo dirko začel iz boksov, da se lahko odločijo za nove spremembe na dirkalniku.

Štartna mesta na VN Brazilije:

The grid is set for Sunday's São Paulo Grand Prix 👀



Don't miss this one! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/XJjhsDsoaQ — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Max Verstappen po ponesrečenih kvalifikacijah ne verjame več v lovoriko. Foto: Reuters Do konca prvenstva so še štiri dirke in en šprint, torej je na voljo še 108 točk. Za Piastrija in Verstappna tako ni še nič izgubljenega, a Norris lahko z zmago v Braziliji naredi velik korak proti svoji prvi lovoriki v kraljici avtomotošporta. "Še vedno verjamem, da lahko zmagujem na dirkah in osvojim prvenstvo, res pa je, da mi trenutno ni tako lahko," je po kvalifikacijah povedal Piastri. Konec avgusta, ko je dosegel sedmo in za zdaj zadnjo zmago sezone, je imel 34 točk prednosti pred Norrisom. Na zadnjih petih dirkah je bil samo enkrat na zmagovalnem balkonu (tretji v Monzi), v Bakuju pa je celo odstopil. Verstappen se je na teh petih dirkah obema dirkačema McLarna močno približal, saj je trikrat zmagal in bil še drugi in tretji. Pred tem je zaostajal že 104 točke. A po ponesrečenih kvalifikacijah v peti zaporedni naslov prvaka ne verjame več: "Nanj lahko kar pozabim." "Res?" ga je še vprašal novinar. "Da, zagotovo."