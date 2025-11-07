V brazilskem Interlagosu poteka 21. od 24 dirkaških koncev tedna svetovnega prvenstva formule ena. Edini prosti trening je dobil vodilni v seštevku sezone Lando Norris, bil je 23 tisočink hitrejši od Oscarja Piastrija (oba McLaren). Sledile so kvalifikacije za šprint in tudi te je dobil Norris. Z drugim mestom in manj kot desetinko zaostanka je presenetil novinec Kimi Antonelli (Mercedes). Piastri bo v soboto ob 15. uri na šprintu na tretjem štartnem mestu, Max Verstappen (Red Bull) šele na šestem.

Andrea Kimi Antonelli je odpeljal drugi čas kvalifikacij za šprint. Foto: Reuters Razlike na kvalifikacijah za šprint so bile zelo majhne, še posebej v prvem delu, ko je Franco Colapinto (Alpine) na 16. mestu zaostal samo osem desetink. Argentinski dirkač je pred začetkom VN Brazilije podpisal novo enoletno pogodbo s francosko ekipo. Po drugem delu je bilo kvalifikacij konec za Lewisa Hamiltona (Ferrari), ki je na 11. mestu zaostal manj kot pet desetink. Kakšno stotinko je izgubil, ko je moral nekoliko upočasniti, ko se je v zadnji minuti treninga zavrtel Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris je bil v petek obakrat najhitrejši, na treningu in kvalifikacijah. Foto: Reuters Presenečenj ni manjkalo niti v odločilnem tretjem delu kvalifikacij. Novinec Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je dosegel drugi čas, veteran Fernando Alonso (Aston Martin) pa petega. Tudi drugi dirkač Aston Martina Lance Stroll je bil visoko, z manj kot pol sekunde zaostanka na sedmem mestu. Samo šesti je bil Max Verstappen (Red Bull), osmi pa Charles Leclerc (Ferrari). Edino na prvem mestu pa je bil brez presenečenja vodilni v prvenstvu Lando Norris (McLaren). Njegov prvi tekmec za lovoriko in ekipni kolega Oscar Piastri je odpeljal tretji najhitrejši čas.

VN Brazilije, kvalifikacije za šprint:



1. Lando Norris (McLaren) 1:09,243

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,097

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,185

4. George Russell (Mercedes) +0,252

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,253

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,337

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,428

8. Charles Leclerc (Ferrari) +0,482

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,532

10. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,692



11. Lewis Hamilton (Ferrari)

12. Alex Albon (Williams)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Sauber)

15. Oliver Bearman (Haas)



16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Juki Cunoda (Red Bull)

19. Esteban Ocon (Haas)

20. Carlos Sainz (Williams)

Edini trening: McLaren najhitrejši, Red Bull in Ferrari na zadnjih štirih mestih

Lewis Hamilton je pred začetkom VN Brazilije zavrnil govorice, da želi po sezoni oditi iz Ferrarija. Še več: dejal je, da ima z italijansko ekipo podpisano več kot le dveletno pogodbo. Foto: Reuters V Interlagosu pri Sao Paulu je na sporedu peti od šestih letošnjih šprinterskih koncev tedna, kar pomeni, da ob osrednji dirki vozijo še krajšo sobotno. Zato so imeli en sam prosti trening, na katerem dirkači preizkušajo različne nastavitve dirkalnika, vse tri zmesi pnevmatik. Razplet treninga tako ne odraža prave slike razmerja moči. Dirkači Red Bulla in Ferrarija tako najhitrejših krogov niso vozili z mehkejšimi gumami in so zasedli zadnja štiri mesta. Najboljša dirkača sezone Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren), ki se bojujeta za svetovno lovoriko, pa sta vendarle pokazala, da imata najboljši material. Z več kot šestimi desetinkami prednosti sta za sabo pustila že tretjeuvrščenega Nica Hülkenberga (Sauber).

VN Brazilije, prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:09,975

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,023

3. Nico Hülkenberg (Sauber) +0,619

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,631

5. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,641

6. George Russell (Mercedes) +0,670

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,706

8. Carlos Sainz (Williams) +0,711

9. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,732

10. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,769

11. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,819

12. Alex Albon (Williams) +0,832

13. Esteban Ocon (Haas) +0,931

14. Oliver Bearman (Haas) +0,986

15. Lance Stroll (Aston Martin) +1,095

16. Franco Colapinto (Alpine) +1,185

17. Max Verstappen (Red Bull) +1,393

18. Charles Leclerc (Ferrari) +1,518

19. Lewis Hamilton (Ferrari) +1,551

20. Juki Cunoda (Red Bull) +1,788

Šprint bo v soboto ob 15. uri, nato bodo ob 19. uri kvalifikacije za osrednjo dirko. Ta bo v nedeljo ob 18. uri po srednjeevropskem času. Ta konec tedna je na voljo kar 33 točk. Norrisa in Piastrija v prvenstvu loči le točka, tretji Verstappen pa zaostaja samo še 36 točk.