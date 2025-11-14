Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
14. 11. 2025,
15.45

Osveženo pred

58 minut

Mattia Binotto Audi Formula 1

Petek, 14. 11. 2025, 15.45

58 minut

Nemški velikan s sezono 2026 v F1

Audi razkril barve dirkalnika in visoke cilje v formuli ena #video

Avtor:
M. P.

Audi formula 1 | Audi je v Münchnu pokazal barve svojega dirkalnika, vodstvo ekipe in oba voznika. | Foto Reuters

Audi je v Münchnu pokazal barve svojega dirkalnika, vodstvo ekipe in oba voznika.

Foto: Reuters

Nemški avtomobilski velikan Audi je v Münchnu pokazal barve svojega prvega dirkalnika formule ena. V svetovno prvenstvo vstopajo naslednje leto, zamenjali bodo ekipo Sauber. Z novim tehničnim pravilnikom, ki pozimi vstopa v veljavo, vidijo svojo priložnost. Na naslov prvaka računajo leta 2030, že leta 2028 pa bi se radi borili za zmage.

Audi formula 1 | Foto: Reuters Foto: Reuters "Začelo se je odštevanje, Audi bo v Melbournu prvič v štartni vrsti. 8. marca Audi vstopa v kraljevo disciplino avtomotošporta," je na uradni predstavitvi barv in ciljev nemškega Audija v formuli ena uvodoma dejal direktor podjetja Gernot Döllner.

Audijev dirkalnik bo srebrno-črno-rdeče barve. Seveda ne bodo manjkali Audijevi zaščitni štirje krogi, bo pa dirkalnik "olepšan" tudi s številnimi sponzorskimi napisi. V sezoni 2026 bosta z njim dirkala Nemec Nico Hülkenberg in Brazilec Gabriel Bortoleto, ki že letos vozita za Sauber. Hülkenberg je s tretjim mestom v Silverstonu nakazal, da imajo v ekipi potencial že zdaj. Nekdanjo ekipo Petra Sauberja je Audi sicer prevzel že lani. Dirkalnik bodo še naprej razvijali v švicarskem Hinwillu, pogonski sklop pa v Audijevi tovarni v kraju Neuburg an der Donau.

Še več posnetkov Audijevega dirkalnika poglejte v videu:

"Prvi dve leti bomo izzivalci. Narediti moramo korak naprej od tu, kjer smo zdaj. Od leta 2028 naprej si želimo biti resni tekmeci, od leta 2030 pa bi se radi borili za lovorike," je poudaril Gernot Döllner. Ekipo bosta vodila Mattia Binotto, nekdanji šef Ferrarijeve ekipe, in Jonathan Wheatley, ki je vrsto let delal za Red Bull Racing. "Če imaš poln nadzor nad razvojem dirkalnika in pogonskega sklopa, si v tekmovalni in tehnični prednosti," je poudaril Binotto. "Audi ne želi le sodelovati, ampak tudi zmagovati. Imamo jasne cilje."

Mattia Binotto Audi Formula 1
