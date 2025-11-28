Na šprintu s prvega mesta Piastri, novo razočaranje za Ferrari

Začel se je predzadnji letošnji dirkaški konec tedna v prvenstvu formule 1, ki že lahko odloči svetovnega prvak. Če bo imel Lando Norris po nedeljski dirki vsaj 26 točk prednosti pred Oscarjem Piastrijem in Maxom Verstappnom. Avstralec je bil najhitrejši na edinem prostem treningu, nato je dobil tudi kvalifikacije za šprintersko dirko. Anglež bo v soboto ob 15. uri štartal s tretjega mesta, Nizozamec šele s šestega.

Lando Norris je vodilni v prvenstvu. Foto: Reuters Na veliki nagradi Katarja je na sporedu še zadnji, šesti letošnji šprint. Ta bo v soboto ob 15. uri. Zmagovalec bo dobil osem točk. Osrednja dirka bo v nedeljo s štartom ob 17.00. V igri bo 25 točk. Pred začetkom tega dirkaškega konca tedna ima vodilni v prvenstvu Lando Norris (McLaren) 24 točk prednosti pred Oscarjem Piastrijem (McLaren) in Maxom Verstappnom (Red Bull).

Zaradi enega samega prostega treninga, ko dirkaški preizkušajo različne nastavitve in pnevmatike, rezultati tega niso posebej verodostojni. A pri McLarnu so vseeno dali vedeti, da ostajajo prvi favorit in dirkaško lovoriko ne mislijo, kar tako predati Verstappnu. Na prejšnji dirki v Las Vegasu sta Norris in Piastri zaradi diskvalifikacije izgubila kar nekaj prednosti. Piastri je bil torej na edinem treningu prvi, 58 tisočink pred Norrisom, Verstappen pa je na šestem mestu zaostal dobre pol sekunde.

VN Katarja, kvalifikacije za šprint:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:20,055

2. Geore Russel (Mercedes) +0,032

3. Lando Norris (McLaren) +0,230

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,395

5. Juki Cunoda (Red Bull) +0,464

6. Max Verstappen (Red Bull) +0,473

7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0,477

8. Carlos Sainz (Williams) +0,487

9. Charles Leclerc (Ferrari) +0,567

10. Alex Albon (Williams) +0,733



11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Gabriel Bortoleto (Sauber)

14. Nico Hülkeberg (Sauber)

15. Esteban Ocon (Haas)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Lewis Hamilton (Ferrari)

19. Pierre Gasly (Alpine)

20. Franco Colapinto (Alpine)

"Končno spet dober dan zame. To bo sicer samo šprint, a bom skušal vzeti največ, kar se da. Imel sem res dober ritem in upam, da se bo vikend tako nadaljeval," je po kvalifikacijah za šprint poudaril Piastri. Bil je 32 tisočink hitrejši od drugouvrščenega, to je bil George Russell (Mercedes). Norris bo na tretjem štartnem mestu šprinterske dirke, ob njem bo veteran Fernando Alonso (Aston Martin). Verstappen, ki je na kvalifikacijah zaostal skoraj pol sekunde, bo na šesti štartni poziciji. Tokrat je bil pred njim celo Juki Cunoda (Red Bull).

Novo razočaranje je doživel ponos Italije Ferrari, saj je bil Charles Leclerc deveti, Lewis Hamilton samo 17., pa ni naredil nobene večje napake. Šef ekipe Frederic Vasseur je medtem priznal, da je Ferrari aprila večino dela v tovarni osredotočil na dirkalnik za sezono 2026, saj so že takrat dojeli, da bo McLaren letos nepremagljiv.

Charles Leclerc je bil na kvalifikacijah za šprint deveti. Foto: Reuters