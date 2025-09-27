To bo krojilo vreme v prihodnjih dneh

Zvečer in ponoči se bo oblačnost postopno spet zgostila, na vzhodu bo občasno lahko rahlo deževalo. Tudi na Primorskem bo prehodno več oblačnosti, pihala bo šibka burja. Ohladilo se bo, so napovedali na Facebook profilu Neurje.si in razkrili, kaj bo vplivalo na vremensko dogajanje v prihajajočih dneh. Pri agenciji za okolje pravijo, da se bliža začetek kurilne sezone.

Najnižje nedeljske jutranje temperature se bodo gibale od 8 do 14 stopinj Celzija. Čez dan se bo oblačnost nato v notranjosti trgala, na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, pa lahko pričakujemo sončen dan, so napovedali pri agenciji za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri do 24 stopinj Celzija.

Bliža se začetek kurilne sezone

Čeprav smo okoli 20. septembra ponekod še izmerili temperaturo okoli 30 stopinj Celzija, pa se ozračje nad nami postopno ohlaja. Še bolj pa se bo z dotokom hladnega zraka od severovzhoda ozračje ohladilo v prihodnjem tednu, so sporočili iz Arso.

Spomnili so še, da za začetek kurilne sezone "uradno" velja dan, pred katerim je bila večerna temperatura ob 22h (po poletnem času) tri večere zapored nižja od 12 stopinj Celzija. A je to od kraja do kraja različno. Več pa v spodnji objavi:

V srednjeročni napovedi bo v prihodnjih dneh prevladal vzhodni zračni tok: "Čaka nas manj padavin in razmeroma hladno vreme," so zapisali na profilu Neurje.si.

Vremensko dogajanje v prihajajočih dneh bo v veliki meri krojilo vpliv višinskih motenj, ki jih bo zaznamoval vdor hladnega zraka. Te motnje bodo povzročile spremembe v atmosferi, ki jih bo čutiti na različnih nivojih, so še napovedali.

Prihodnji teden tudi kakšna ploha

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V Alpah bo nastala kakšna ploha.

Tudi v torek bo podobno, le da bo možna kakšna ploha več tudi drugod. V sredo bo delno jasno in vetrovno.

Hladno bo.

Jesen je tu. Času primerno se bo ohladilo, napovedujejo vremenoslovci. Foto: Shutterstock