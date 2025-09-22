"Ustaljeno vreme se z današnjim dnem končuje. Danes je zadnji dan, ko se bodo temperature večinoma še povzpele malo nad 25 stopinj Celzija. Po tem pa sledi pooblačitev, prve plohe in nevihte se bodo na zahodu Slovenije pojavile že danes popoldne oziroma zvečer," je za Siol povedal Arsov dežurni meteorolog Brane Gregorčič. Danes bo v Sloveniji še razmeroma sončno z dnevnimi temperaturami od 23 do 28 stopinj Celzija, že v torek pa se obeta vremenski zasuk z občasnimi krajevnimi padavinami.

Danes bo še razmeroma sončno. Čez dan bo oblačnost v zahodnih krajih naraščala, popoldne bodo v hribovitem svetu možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Kot dodaja Arsov meteorolog Brane Gregorčič, bodo jutri plohe in nevihte možne že v večjem delu Slovenije, najbolj deževen dan pa bo sreda. "Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi padavinami, vmes pa bodo tudi suha obdobja. V sredo bo teh suhih obdobij zelo malo," še pove vremenoslovec.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija.

"Četrtek bo predvidoma razmeroma sončen dan, če že, se bo pojavila kakšna popoldanska kratkotrajna ploha. V petek in soboto pa bo spet več oblačnosti in posledično bo spet malo hladneje, se pravi nekaj pod 20 stopinjami Celzija," pove Gregorčič in dodaja, da je v petek in soboto možen tudi kakšen občasen dež.

"Poletje se poslavlja in prihaja jesen," napoveduje meteorolog Brane Gregorčič. Arsov dežurni meteorolog pojasni, da se bodo temperature v tem tednu počasi spuščale. Foto: Guliverimage

"Poletje se poslavlja, prihaja jesen"

"Poletje se poslavlja in prihaja jesen," je jasen Gregorčič. Arsov dežurni meteorolog napoveduje, da se bodo temperature počasi spuščale. "Videti je, da se bo počasi hladilo iz dneva v dan. V četrtek bo zaradi sonca morda kakšna stopinja višje, a kaj veliko čez 20 stopinj Celzija se temperature ne bodo povzpele," dodaja. Razloži, da bo glede na ocene jutranjih in dnevnih temperatur druga polovica tedna hladnejša od prve. "V petek in soboto bo tako čez dan kar pod 20 stopinj Celzija, kakšen dan celo samo 16 ali 17 stopinj Celzija," še pove Gregorčič.

Obeti: V sredo bo oblačno s pogostimi padavinami, predvsem v bližini morja tudi nevihtami. V četrtek se bo delno razjasnilo, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha.

Sreda bo najbolj namočena

V sredo bo tako padavin največ, a zaenkrat po besedah Gregorčiča ne kaže, da bi morali izdati kakšna posebna opozorila. "Porazdelitev padavin bo neenakomerna, v splošnem nekje od deset do 30 milimetrov, lokalno pa lahko od tega tudi malo odstopa. Predvsem zaradi možnosti neviht na Primorskem, saj bo tam ozračje najbolj labilno zaradi toplega morja. Kakšnega resnega deževja, da bi naraščale reke, pa ne bo," še pove vremenoslovec Gregorčič.

Ker bodo prihodnje noči bolj oblačne, ne pričakujejo jutranje megle. "Megla je bolj značilna za jasne in mirne noči, zdaj pa bodo te noči precej bolj oblačne, zato bo tudi jutranja sivina malce višje," je še pojasnil vremenoslovec.