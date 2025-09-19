Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Petek,
19. 9. 2025,
14.28

temperature Slovenija Evropa vreme

Petek, 19. 9. 2025, 14.28

Pekel nad Evropo: ponekod nad 40 stopinj Celzija

Avtor:
K. M.

Vreme | Pod kupolo se bo zrak segrel na vrednosti, ki so za od 12 do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas. | Foto Severe Weather Europe

Pod kupolo se bo zrak segrel na vrednosti, ki so za od 12 do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas.

Foto: Severe Weather Europe

Evropi grozi toplotna kupola. Gre za pojav, ko se nad tlemi v višjih plasteh ozračja vzpostavi stabilna plast toplega zraka, t. i. kupola, ki zadržuje toploto s sprednje in stranske strani. To pomeni, da se bodo temperature ponekod dvignile nad 40 stopinj Celzija. Vrhunec je pričakovati v soboto, poroča Severe Weather Europe.

V prihodnjih dneh bo Evropa doživela nenaden vročinski val pod vplivom termalne kupole, ki se bo oblikovala in razširila po srednji Evropi. To bo prineslo temperaturne anomalije in povečanje vročine. Tako se bosta po obdobju nestabilnega vremena v začetku septembra Jadran in srednja Evropa soočila s postopno krepitvijo anticiklonskega grebena, ki prihaja iz severne Afrike in Sredozemlja.

Pojav, imenovan toplotna kupola, se pojavi, ko se nad tlemi v višjih plasteh ozračja vzpostavi stabilna plast toplega zraka, t. i. kupola, ki zadržuje toploto spredaj in ob straneh ter ustvarja blokado, ki omejuje kroženje hladnejšega zraka. V tem primeru se bo blok oblikoval nad zahodnimi in srednjeevropskimi državami, s površinskim tlakom, ki presega 1.030 hPa, kar omogoča, da se vročinski val razvije in ohrani svojo intenzivnost več dni. Ulični atmosferski modeli kažejo, da bo najintenzivnejši del vročine med petkom in soboto, zlasti podnevi, medtem ko bo ponoči vročina popuščala.

Temperature od 12 do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas 

Pod kupolo se bo zrak segrel na vrednosti, ki so za od 12 do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas.

Francija in Italija bosta dosegli sredino tridesetih stopinj Celzija, medtem ko bodo na Balkanskem polotoku, v Nemčiji in na Poljskem temperature od nizkih do srednjih tridesetih stopinj Celzija, kar je nenavadno visoko za konec septembra.

Na Iberskem polotoku bodo temperature dosegle zgornjo mejo tridesetih stopinj Celzija, ponekod celo blizu 40 stopinj Celzija. Tudi v Veliki Britaniji in na Irskem se pričakuje toplejše vreme, kot je običajno za september. Tam se bodo temperature gibale od 24 do 26 stopinj Celzija. 

Nadpovprečno visoke temperature za ta čas bodo tudi pri nas. Pričakujemo lahko med 25 in 29, na Goriškem lahko tudi okoli 30 stopinj Celzija, pravijo meteorologi agencije za okolje.

Vendar pa, kot opozarjajo na Severe Weather Europe, ta vročina ne bo dolgo trajala. Že v nedeljo modeli kažejo, da se bo kupola zrušila in se bo topel zračni bazen premaknil proti vzhodu, pri čemer bodo zahodni deli Evrope verjetno doživeli vdor hladnejšega zraka. To bo prineslo padec temperatur in spremembo vremenskega vzorca.

Vreme Nurje.si
temperature Slovenija Evropa vreme
