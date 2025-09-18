Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
18. 9. 2025,
13.30

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Slovenija napoved vreme

Četrtek, 18. 9. 2025, 13.30

Konec tedna do 30 stopinj Celzija, potem izrazit preobrat

Vreme Nurje.si | Temperature bodo iz dneva v dan nižje. | Foto Neurje.si

Temperature bodo iz dneva v dan nižje.

Foto: Neurje.si

Koledarsko poletje se bo poslovilo s poletnim koncem tedna, po ponedeljkovem enakonočju pa je pričakovati spremembo vremena, napovedujejo na agenciji za okolje. Za konec tedna se bo tako ogrelo tudi do 30 stopinj Celzija. "Izkoristite prihodnje dni, saj se prihodnji teden začne jesensko vreme s pogostimi padavinami in nižjimi temperaturami," svetujejo na agenciji. Tudi megla bo vsak dan bolj trdovratna.

Do začetka prihodnjega tedna bo v višinah k nam postopoma pritekal toplejši in bolj suh zrak z jasnim vremenom ter jutranjo meglo v kotlinah. Jutra bodo sprva nekoliko bolj sveža kot v preteklih dneh, najnižje dnevne temperature bodo med sedem in 13 stopinj Celzija. Popoldanske temperature bodo za ta čas nadpovprečne, in sicer med 25 in 29, na Goriškem lahko tudi okoli 30 stopinj Celzija, pravijo meteorologi agencije za okolje.

Vreme bo torej kot nalašč za obisk gora ali morja, vendar pa je ob suhem zraku vpliv sonca na telo predvsem v gorah lahko večji. Tudi v višjih legah bo temperatura kar visoka, zato ne pozabite na zadostno količino vode in zaščito pred soncem, opozarjajo. 

V notranjosti Slovenije bo temperatura močno odvisna od hitrosti razkroja jutranje megle oziroma nizke oblačnosti. Bo pa megla verjetno iz dneva v dan trdovratnejša, piše na Neurje.si. 

Šola Novo mesto OŠ Drska
Novice Huda ura v Novem mestu: neurje poškodovalo šolo, jutri pouk odpade #foto #video
Novo mesto, promet
Novice Vozniki, previdno: voda poplavila cestišča, promet ovira podrto drevje
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
Padavine.
Novice Nova fronta na vidiku. Bomo kmalu oblekli plašče? #animacija

Slovenija napoved vreme
