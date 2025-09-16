Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
16. 9. 2025,
13.00

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42

Natisni članek

Natisni članek
promet promet prometne informacije prometne informacije vreme DARS Gorenjska avtocesta avtocesta nesreča nesreča

Torek, 16. 9. 2025, 13.00

1 ura, 24 minut

Nesreča na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42
A2/E61, Karavanke - Ljubljana, priključek Brezje, vrtljiva kamera | Avtocesta A2/E61, Karavanke–Ljubljana, priključek Brezje | Foto DARS

Avtocesta A2/E61, Karavanke–Ljubljana, priključek Brezje

Foto: DARS

Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brezje proti Ljubljani zaprt vozni pas, posledično pa je nastal daljši zastoj.

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči, zaradi vremena voznikom še sporočajo iz prometnoinformacijskega centra. 

Na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Vrtojbi večja količina vode na vozišču ovira promet.

Ruski vohun
Novice Ruski obveščevalci: Kriva je EU, mladim perejo možgane
slovenska policija
Novice Tragična smrt delavca v Ljubljani
promet promet prometne informacije prometne informacije vreme DARS Gorenjska avtocesta avtocesta nesreča nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.