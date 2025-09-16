Nesreča na gorenjski avtocesti, zaprt je vozni pas

Zaradi nesreče na gorenjski avtocesti je pred priključkom Brezje proti Ljubljani zaprt vozni pas, posledično pa je nastal daljši zastoj.

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči, zaradi vremena voznikom še sporočajo iz prometnoinformacijskega centra.

Na vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim proti Vrtojbi večja količina vode na vozišču ovira promet.