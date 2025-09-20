Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
R. K.

Sobota,
20. 9. 2025,
8.44

Osveženo pred

43 minut

Sobota, 20. 9. 2025, 8.44

43 minut

Vremenski preobrat: danes do 30 stopinj Celzija, v torek izrazita ohladitev

Vreme | Temperature bodo ta konec tedna nadpovprečno visoke za to obdobje. | Foto Guliverimage

Temperature bodo ta konec tedna nadpovprečno visoke za to obdobje.

Foto: Guliverimage

"Koledarsko poletje se bo poslovilo s poletnim koncem tedna, po ponedeljkovem enakonočju pa je pričakovati spremembo vremena," napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso). Ta konec tedna bomo tako lahko še uživali v poletnih temperaturah, ponekod se bo čez dan ogrelo tudi do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek dopoldne bo še razmeroma sončno, nato pa prihaja vremenski preobrat, ki prinaša izrazito ohladitev.

Do začetka prihodnjega tedna bo v višinah k nam postopoma pritekal toplejši in bolj suh zrak z jasnim vremenom ter jutranjo meglo v kotlinah, pojasnjujejo na Arsu. 

Jutra bodo sprva nekoliko bolj sveža kot v preteklih dneh, najnižje jutranje temperature bodo med sedem in 13 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo, temperature bodo za ta čas nadpovprečno visoke, med 25 in 29 stopinj Celzija, na Goriškem lahko dosežejo tudi 30 stopinj Celzija. 

Vreme bo torej kot nalašč za obisk morja ali gora. Tudi v višjih legah bo temperatura kar visoka, zato ne pozabite na zadostno količino vode in zaščito pred soncem, opozarjajo na Arsu. 

Ali to pomeni konec poletja?

V ponedeljek bo dopoldne še razmeroma sončno, popoldne pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Padavine bodo možne v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kažejo napovedi Arsa. 

V noči na torek se bodo krajevne padavine od zahoda širile proti osrednji Sloveniji, vmes bodo nastajale tudi nevihte. V torek čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ohladilo se bo. 

