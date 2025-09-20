Sinoči, nekaj pred 21. uro, so na območju Mariborske ceste v Celju, natančneje v okolici Trgovskega centra Planet Tuš, zaznali močan vonj po plinu. Na kraj so bili napoteni gasilci in več policijskih patrulj, ki so zavarovale območje in začele evakuacijo objekta. Ugotovili so, da je strupen plin amonijak uhajal iz bližnjega podjetja. Celjski gasilci so okoli tretje ure ponoči nevarnost odpravili, v dogodku po doslej znanih podatkih nihče ni bil poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Celjski gasilci so v petek zvečer zaradi dražečega vonja, ki so ga zaznali v okolici Trgovskega centra Planet Tuš, okoliške prebivalce opozorili, naj se ne zadržujejo v bližini trgovskega centra. Prav tako so jim svetovali, naj v stanovanjskih objektih zaprejo okna in vrata, da preprečijo morebiten vdor snovi v notranje prostore. Policisti so zavarovali okolico in začeli evakuacijo objekta. Po poročanju RTV Slovenija so evakuirali več sto ljudi.

Gasilci so opravili meritve koncentracije plina v zraku in ugotovili, da je v zraku povečana prisotnost amonijaka.

S cevi kompresorja odtrgalo ventil

Z zbiranjem obvestil so celjski policisti ugotovili, da je do uhajanja plina prišlo v bližnjem podjetju, na Cesti v Trnovlje.

Do uhajanja plina je prišlo v strojnici podjetja, kjer je cisterna z amonijakom in oljem. Po prvih ugotovitvah je na cevi kompresorja za hlajenje odtrgalo ventil. Zaposlena sta z zaprtjem ventilov preprečila nadaljnje uhajanje plina.

V dogodku nihče ni bil poškodovan. Policija nadaljuje zbiranje obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.

Celjski gasilci so okoli tretje ure ponoči sporočili, da je nevarnost odpravljena, stanje pa da je nevtralizirano.