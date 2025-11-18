Grozljivi prizori iz notranjosti gorečega nebotičnika #video #foto

Zagrebški gasilci so objavili posnetke požara iz notranjosti nebotičnika Vjesnik, v katerem je zagorelo v ponedeljek okoli 23. ure. Ogenj se širi iz nadstropja v nadstropje, na posnetkih so obsežni plameni, ki se raztezajo vzdolž stropnih tramov, kar je ogrožalo tudi gasilce, ki so vso noč skušali omejiti požar.

Požar v 16-nadstropni stolpnici, ki velja za enega od simbolov Zagreba, je zajel več nadstropij in ostrešje stavbe.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Na terenu je še vedno okoli sto gasilcev s 30 vozili, objekt pa je povsem uničen, je dejal župan Tomislav Tomašević.

"Prejeli smo prijavo o gostem črnem dimu in vidnih plamenih, ki so se vili iz stavbe Vjesnik v več nadstropjih," so sinočnje dogajanje opisali gasilci.

Po prihodu na kraj dogodka so začeli gasiti v 15. nadstropju.

Kmalu po začetku intervencije se je ogenj razširil na vsa nadstropja od 5. navzgor, tako da so morali gasilci zaradi varnostnih razlogov nujno zapustiti stavbo in gašenje nadaljevati z okoliških cest.

Zunanje gašenje je bilo oteženo zaradi padajočega stekla in konstrukcijskih delov iz višjih nadstropij.

Po ponovnem podrobnem pregledu so nato začeli gasiti stavbo od kleti do vrha, da bi preprečili nadaljnje širjenje požara.