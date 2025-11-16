Bertalanič-Žižek ob dosežek kariere, Lobnik odpovedala nastop

Na veliki nagradi Zagreba v judu je v nedeljo med Slovenci nastopil le Gal Bertalanič-Žižek in v drugem krogu plačal davek neizkušenosti. Metka Lobnik, četrta judoistka na svetovni jakostni lestvici v kategoriji do 78 kg, pa je nastop v Zagrebu odpovedala.

Olimpijka Apolona Metka Lobnik je bila v Zagrebu celo prva nosilka in bi z morebitno novo kolajno sezono lahko končala kot tretja judoistka sveta. "Metka v Zagreb sploh ni pripotovala. Poškodovala se je že na pripravah, upali smo, da se stanje izboljša, a nikakor nismo želeli tvegati in izsiliti nastopa," je po tekmi za STA pojasnil reprezentančni trener Gregor Brod.

Gal Bertalanič Žižek pa je dopolnil tokrat res dolg seznam slovenskih tekmovalcev, ki so v Zagrebu zaradi mladosti in neizkušenosti blazino prezgodaj zapustili s porazom.

Dvaindvajsetletni tekmovalec mariborskega Branika je v prvem nastopu po mili volji obvladoval štiri leta starejšega Ukrajinca Zaura Dunjamalijeva, ki je lani prav v Zagrebu osvojil bron. Med več lepimi napadi je izstopala akcija na polovici dvoboja, kjer pa se je tekmec lepo ujel. Tekmec se ni znal ubraniti drugače kot z nepravilnimi tehnikami in po tretji kazni je predčasno zapustil tatami.

Mariborčan, na svetovni lestvici le 166., se je nato v boju za četrtfinale in prvi odmevnejši dosežek v članski kategoriji, odlično lotil še 142 mest višje uvrščenega in osem let bolj izkušenega Poljaka Piotjra Kuczere, tudi že dobitnika kolajn na evropskih prvenstvih.

V izenačeni borbi je bil Poljak nekoliko močnejši, slovenski reprezentant pa spretnejši v gardu stoje. Minuto in 45 sekund pred koncem je Bertalanić-Žižek z metom za juko prišel do prednosti. Nato je odlično čakal na nasprotnika in pol minute kasneje presenetil z drugim mestom za juko, in 43 sekund pred koncem še s tretjim ter napovedal vsaj še dva nastopa.

Vmes si je Slovenec nabral tudi dve kazni, pri čemer je prvi botroval predhodni premalo odločen napad, ter je bil prisiljen v dokaj odprt boj v končnici. Poljak je to najprej kaznoval z metom za juko, 10 sekund pred koncem pa je sledil nov premalo odločen, vprašanje pa če sploh potreben napad Bertalanič-Žižka, kar je tekmec kaznoval s protinapadom in odločilnim metom za vazari.

Članska sezona na najvišji ravni je z Zagrebom končana. Slovensko zvezo pa čaka še kar nekaj dela, saj Slovenija konec meseca v Mariboru gosti evropski pokal do 21 let, za katerega je že prijavljenih 452 tekmovalcev iz 28 držav.

Člani se bodo po krajšem počitku začeli pripravljati na leto 2026, ki se bo začelo 7. in 8. februarja z boji na grand slamu v Parizu, teden dni kasneje bo Ljubljana drugič zaporedoma gostila European Open, najmočnejšo tekmo doma, ki šteje tudi za svetovni pokal in svetovno lestvico.

Preberite še: