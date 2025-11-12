Judoistični Zagreb brez vojakinje Schuster

Judoiste konec tedna na veliki nagradi v Zagrebu čaka zadnji večji reprezentančni nastop v sezoni. Skupaj bo v konkurenci več kot 380 tekmovalcev iz 49 držav slovenske barve branilo 14 judoistov, manjkala pa bo Kaja Schuster, ki je trenutno na vojaškem usposabljanju v Vipavi.

V ženski konkurenci bodo Slovenijo zastopale Maša Slavinec (do 52 kg), Ana Škrabl, Nika Tomc (obe do 57 kg) in Leila Mazouzi ter olimpijki Kaja Kajzer (obe do do 63 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg), najuspešnejša borka v letu 2025.

V moški konkurenci bo zasedba še številčnejša. Tekmovali bodo David Štarkel, Gal Blažič (pba do 60 kg), Gašper Kokalj (do 66 kg), Martin Hojak, Urh Ogrišek (oba do 73 kg), Nace Herkovič in Matjaž Plantak (oba do 81 kg) ter Gal Bartalanič Žižek (do 100 kg).

"Večina tukaj končuje sezono. Verjetno bi jo kdo že končal, če tekma ne bi bila tako blizu, tako pa imamo tukaj še kakšnega tekmovalca več kot sicer. Večjega pomena tekma ob koncu sezone seveda nima, za vse mlade judoiste pa je seveda priložnost, da si morda zagotovijo ali potrdijo reprezentančni status za prihodnje leto," je pred tekmo povedal reprezentančni trener Gregor Brod.

Ta bo v začetku decembra spremljal tudi grand slam v Tokiu, za katerega sta prijavljena tekmovalca slovenjgraškega kluba Nace Herkovič in Jevgenija Gajić, ki bosta takrat na pripravah v deželi vzhajajočega sonca, morda pa se jima pridruži še kdo.

V sezoni so z uspehi spet izstopali tekmovalci Bežigrada. "Mislim, da se je Kaja Kajzer letos lepo uveljavila v novi kategoriji do 63 kg, Martin Hojak pa se je končno spet uvrstil na zmagovalni oder in za oba bo tekma lepa priložnost za novo dokazovanje. Kaja Schuster je na obveznem vojaškem usposabljanju in je sezono tako končala z bronom na EP do 23 let. Premora tudi po tej tekmi ne bo. Hitro bomo začeli bazične priprave, sezono pa nato odprli na največji domači tekmi februarja v Ljubljani," pa je pred tekmo v hrvaški prestolnici dopolnil trener Bežigrada Luka Kuralt.