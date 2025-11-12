Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
12. 11. 2025,
15.37

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
judo Kaja Kajzer Nace Herkovič Martin Hojak Kaja Schuster

Sreda, 12. 11. 2025, 15.37

15 minut

Judo, Zagreb

Judoistični Zagreb brez vojakinje Schuster

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kaja Schuster | Kaja Schuster ne bo nastopila v Zagrebu. | Foto Darko Petelinšek/JZS

Kaja Schuster ne bo nastopila v Zagrebu.

Foto: Darko Petelinšek/JZS

Judoiste konec tedna na veliki nagradi v Zagrebu čaka zadnji večji reprezentančni nastop v sezoni. Skupaj bo v konkurenci več kot 380 tekmovalcev iz 49 držav slovenske barve branilo 14 judoistov, manjkala pa bo Kaja Schuster, ki je trenutno na vojaškem usposabljanju v Vipavi.

V ženski konkurenci bodo Slovenijo zastopale Maša Slavinec (do 52 kg), Ana Škrabl, Nika Tomc (obe do 57 kg) in Leila Mazouzi ter olimpijki Kaja Kajzer (obe do do 63 kg) in Metka Lobnik (do 78 kg), najuspešnejša borka v letu 2025.

V moški konkurenci bo zasedba še številčnejša. Tekmovali bodo David Štarkel, Gal Blažič (pba do 60 kg), Gašper Kokalj (do 66 kg), Martin Hojak, Urh Ogrišek (oba do 73 kg), Nace Herkovič in Matjaž Plantak (oba do 81 kg) ter Gal Bartalanič Žižek (do 100 kg).

"Večina tukaj končuje sezono. Verjetno bi jo kdo že končal, če tekma ne bi bila tako blizu, tako pa imamo tukaj še kakšnega tekmovalca več kot sicer. Večjega pomena tekma ob koncu sezone seveda nima, za vse mlade judoiste pa je seveda priložnost, da si morda zagotovijo ali potrdijo reprezentančni status za prihodnje leto," je pred tekmo povedal reprezentančni trener Gregor Brod.

Ta bo v začetku decembra spremljal tudi grand slam v Tokiu, za katerega sta prijavljena tekmovalca slovenjgraškega kluba Nace Herkovič in Jevgenija Gajić, ki bosta takrat na pripravah v deželi vzhajajočega sonca, morda pa se jima pridruži še kdo.

V sezoni so z uspehi spet izstopali tekmovalci Bežigrada. "Mislim, da se je Kaja Kajzer letos lepo uveljavila v novi kategoriji do 63 kg, Martin Hojak pa se je končno spet uvrstil na zmagovalni oder in za oba bo tekma lepa priložnost za novo dokazovanje. Kaja Schuster je na obveznem vojaškem usposabljanju in je sezono tako končala z bronom na EP do 23 let. Premora tudi po tej tekmi ne bo. Hitro bomo začeli bazične priprave, sezono pa nato odprli na največji domači tekmi februarja v Ljubljani," pa je pred tekmo v hrvaški prestolnici dopolnil trener Bežigrada Luka Kuralt.

Kaja Schuster
Sportal Kaja Schuster do brona na EP do 23 let v Kišinjovu
Nika Tomc
Sportal Tomc za zlato v Sarajevu tudi preko dobitnice olimpijske kolajne
Leila Mazouzi
Sportal Mazouzi in Blažič do brona v Sarajevu
judo Kaja Kajzer Nace Herkovič Martin Hojak Kaja Schuster
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.