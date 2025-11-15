Leila Mazouzi v Zagrebu do sedmega mesta

V nadaljevanju velike nagrade Zagreba v judu je v sobotnem delu tekmovanja Leila Mazouzi osvojila sedmo mesto v kategoriji do 63 kg. Že v petek je bila njena klubska kolegica iz Sankakuja Nika Tomc bronasta v kategoriji do 57 kg.

Leila Mazouzi je v Zagrebu dokazala, zakaj velja za eno najbolj obetavnih mladih bork v državi, s kančkom športne sreče, pa tudi potrebnimi izkušnjami, ki jih 19-letnica še nima, pa bi bilo v hrvaški prestolnici že danes dosegljivo precej več.

Njena prva tekmica je bila 23-letna Madžarka Brigitta Varga, februarja srebrna na svetovnem pokalu v Ljubljani. Odtenek boljšo borbo je Mazouzi 1:44 minute pred koncem nagradila z metom za juko, a je tekmica 47 sekund kasneje izenačila. Dvome o končnem razpletu je Slovenka z iponom razrešila tri sekunde pred koncem dvoboja.

Italijanka Savita Russo, lani v zagrebški Areni bronasta na evropskem prvenstvu in 29. na svetovni lestvici, je Slovenko premagal pred dvema mesecema v osmini finala mladinskega evropskega prvenstva v Bratislavi. V rednem delu je Italijanka potrdila, da ima za Slovenko neugoden način borbe, v končnici pa bi bila tudi blizu zmagi. V podaljšku pa je bila po 2:34 minute dodatnega dela z juko srečnejša tekmovalka kluba z Lopate.

Slovenka na svetovni lestvici 101. v kategoriji do 63 kilogramov, se je precej boljše predstavila v četrtfinalu proti prvi nosilki in šesti judoistki sveta Hrvatici Ivi Oberan. Mazouzi je bila nevarna že v prvem napadu, ob koncu druge minute pa ji je le poteza zmanjkala za končni prijem. Oberan je v končnici pokazala, kaj pomenijo izkušnje in prvo pravo priložnost izkoristila za končni prijem.

V repasažu je izkušnje uveljavila tudi 21. tekmovalka svetovne lestvice Inbal Shemesh. Maszouzi je bila aktivnejša, tekmica pa odločnejša si v prvi resni akciji priborila prednost vazarija. Mazouzi je napadala, dosegla tudi juko, v končnici pa se je v lovu na preobrat popolnoma odprla, kar je tekmica kaznovala 22 sekund pred koncem dvoboja.

Pa preostali Slovenci?

Trenutek nepazljivosti je bil v isti kategoriji usoden za Kajo Kajzer v dvoboju z Britanko Lucy Renhall.

V moški konkurenci v kategoriji do 73 kg Martinu Hojaku v izenačenem dvoboju z Gruzijcem Tornikejem Moisiašvilijem za četrtfinale v končnici ni zadostoval met za vazari. Tekmec je dosegel vazari in juko. V drugem krogu se je poslovil tudi Urh Ogrizek.

V kategoriji do 81 kg je dobro nastopil Nace Herkovič, ki je skozi redni del obvladoval Nizozemca Koena Hega. Slednji je enakovreden postal šele v podaljšku in po dobrih dveh minutah in pol slavil z zaključnim prijemom. Aljaž Plantak se je poslovil po prvi borbi.

