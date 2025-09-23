Torek, 23. 9. 2025, 10.25
33 minut
Pri naših sosedih katastrofalne poplave, trepetajo pa že pred novo pošiljko #video
V Italiji se od začetka tedna borijo s posledicami slabega vremena. Čeprav jim sploh še ni uspelo oceniti katastrofalne škode po ponedeljkovih poplavah v Lombardiji, se že pripravljajo na nove težave. Tokrat naj bi bila na udaru predvsem Benečija in Lacij, medtem ko za Lombardijo še naprej ostaja visoko opozorilo pred poplavami. Reševalci se bojijo, da je v poplavah umrla vsaj ena oseba, saj jim še vedno ni uspelo najti nemške turistke, ki je z možem kampirala ob naraslem potoku.
Močno deževje je na severu Italije povzročilo poplave, zaradi katerih je železniški promet na mnogo odsekih še vedno ohromljen. Najhuje je bilo v ponedeljek v deželi Lombardija, kjer je močno poplavljala predvsem reka Seveso. O veliki škodi poročajo predvsem z območja Milana, kjer je voda prestopila bregove in poplavila četrti Niguarda in Isola.
Reka Seveso je poplavila dve milanski četrti. Gasilske enote so morale v zadnjih 24 urah izvesti na stotine reševalnih akcij. Gasilci iz enote Malpensa so rešili mater in njeno hčerko, ki sta bili zaradi poplav ujeti v svojem domu v Medi v Brianzi. Gasilska enota Lombardije je v kraju Lentate sul Seveso (prav tako v provinci Brianza) z vitlom rešila desetmesečnega dojenčka in njegovo mater, ki sta se zatekla na streho avtomobila. Podobno so v Lentateju rešili še tri osebe.
V Monzi so več ljudi morali rešiti s streh stanovanjskih stavb. Šlo naj bi predvsem za starejše osebe, ki se jim ni uspelo pravočasno umakniti pred poplavami.
Poplave so verjetno terjale tudi človeška življenja. Še vedno se nadaljuje iskanje pogrešane nemške turistke v Spignu Monferratu pri Alessandrii. Po informacijah reševalcev je z možem bivala v kampu Lago Isola v bližini potoka Valla. Ko sta v noči na 22. september opazila, da je bližnji potok začel poplavljati, sta poskušala pobegniti peš. Moškemu, ki je s seboj nosil psa, je uspelo pobegniti. Ženski pa naj bi zdrsnilo in jo je skupaj z drugim psom odnesel tok. Območje reševalci pregledujejo s helikopterjem, za zdaj pa je še niso našli.
Reševalci so morali v zadnjih 24 urah posredovati več stokrat.