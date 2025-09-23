Pri naših sosedih katastrofalne poplave, trepetajo pa že pred novo pošiljko #video

V Italiji se od začetka tedna borijo s posledicami slabega vremena. Čeprav jim sploh še ni uspelo oceniti katastrofalne škode po ponedeljkovih poplavah v Lombardiji, se že pripravljajo na nove težave. Tokrat naj bi bila na udaru predvsem Benečija in Lacij, medtem ko za Lombardijo še naprej ostaja visoko opozorilo pred poplavami. Reševalci se bojijo, da je v poplavah umrla vsaj ena oseba, saj jim še vedno ni uspelo najti nemške turistke, ki je z možem kampirala ob naraslem potoku.

Močno deževje je na severu Italije povzročilo poplave, zaradi katerih je železniški promet na mnogo odsekih še vedno ohromljen. Najhuje je bilo v ponedeljek v deželi Lombardija, kjer je močno poplavljala predvsem reka Seveso. O veliki škodi poročajo predvsem z območja Milana, kjer je voda prestopila bregove in poplavila četrti Niguarda in Isola.

Reka Seveso je poplavila dve milanski četrti. Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Gasilske enote so morale v zadnjih 24 urah izvesti na stotine reševalnih akcij. Gasilci iz enote Malpensa so rešili mater in njeno hčerko, ki sta bili zaradi poplav ujeti v svojem domu v Medi v Brianzi. Gasilska enota Lombardije je v kraju Lentate sul Seveso (prav tako v provinci Brianza) z vitlom rešila desetmesečnega dojenčka in njegovo mater, ki sta se zatekla na streho avtomobila. Podobno so v Lentateju rešili še tri osebe.

V Monzi so več ljudi morali rešiti s streh stanovanjskih stavb. Šlo naj bi predvsem za starejše osebe, ki se jim ni uspelo pravočasno umakniti pred poplavami.

Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Poplave so verjetno terjale tudi človeška življenja. Še vedno se nadaljuje iskanje pogrešane nemške turistke v Spignu Monferratu pri Alessandrii. Po informacijah reševalcev je z možem bivala v kampu Lago Isola v bližini potoka Valla. Ko sta v noči na 22. september opazila, da je bližnji potok začel poplavljati, sta poskušala pobegniti peš. Moškemu, ki je s seboj nosil psa, je uspelo pobegniti. Ženski pa naj bi zdrsnilo in jo je skupaj z drugim psom odnesel tok. Območje reševalci pregledujejo s helikopterjem, za zdaj pa je še niso našli.

Reševalci so morali v zadnjih 24 urah posredovati več stokrat. Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco