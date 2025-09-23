Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
23. 9. 2025,
10.25

Osveženo pred

33 minut

Torek, 23. 9. 2025, 10.25

33 minut

Pri naših sosedih katastrofalne poplave, trepetajo pa že pred novo pošiljko #video

Avtor:
P. P.

V Italiji se od začetka tedna borijo s posledicami slabega vremena. Čeprav jim sploh še ni uspelo oceniti katastrofalne škode po ponedeljkovih poplavah v Lombardiji, se že pripravljajo na nove težave. Tokrat naj bi bila na udaru predvsem Benečija in Lacij, medtem ko za Lombardijo še naprej ostaja visoko opozorilo pred poplavami. Reševalci se bojijo, da je v poplavah umrla vsaj ena oseba, saj jim še vedno ni uspelo najti nemške turistke, ki je z možem kampirala ob naraslem potoku.

Močno deževje je na severu Italije povzročilo poplave, zaradi katerih je železniški promet na mnogo odsekih še vedno ohromljen. Najhuje je bilo v ponedeljek v deželi Lombardija, kjer je močno poplavljala predvsem reka Seveso. O veliki škodi poročajo predvsem z območja Milana, kjer je voda prestopila bregove in poplavila četrti Niguarda in Isola.

Reka Seveso je poplavila dve milanski četrti. | Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Reka Seveso je poplavila dve milanski četrti. Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Gasilske enote so morale v zadnjih 24 urah izvesti na stotine reševalnih akcij. Gasilci iz enote Malpensa so rešili mater in njeno hčerko, ki sta bili zaradi poplav ujeti v svojem domu v Medi v Brianzi. Gasilska enota Lombardije je v kraju Lentate sul Seveso (prav tako v provinci Brianza) z vitlom rešila desetmesečnega dojenčka in njegovo mater, ki sta se zatekla na streho avtomobila. Podobno so v Lentateju rešili še tri osebe.

V Monzi so več ljudi morali rešiti s streh stanovanjskih stavb. Šlo naj bi predvsem za starejše osebe, ki se jim ni uspelo pravočasno umakniti pred poplavami.

poplave v Italiji | Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Poplave so verjetno terjale tudi človeška življenja. Še vedno se nadaljuje iskanje pogrešane nemške turistke v Spignu Monferratu pri Alessandrii. Po informacijah reševalcev je z možem bivala v kampu Lago Isola v bližini potoka Valla. Ko sta v noči na 22. september opazila, da je bližnji potok začel poplavljati, sta poskušala pobegniti peš. Moškemu, ki je s seboj nosil psa, je uspelo pobegniti. Ženski pa naj bi zdrsnilo in jo je skupaj z drugim psom odnesel tok. Območje reševalci pregledujejo s helikopterjem, za zdaj pa je še niso našli. 

Reševalci so morali v zadnjih 24 urah posredovati več stokrat. | Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco Reševalci so morali v zadnjih 24 urah posredovati več stokrat. Foto: omrežje X/@vigilidelfuoco

