Avtor:
R. K.

Torek,
16. 9. 2025,
21.02

Torek, 16. 9. 2025, 21.02

Ni še konec: nad Slovenijo nova supercelična nevihta

R. K.

V Italiji je proti večeru nastala močnejša supercelična nevihta, ki se je pomikala vzhodno od Kopra, zdaj pa se pomika proti jugovzhodu. Kot opozarjajo na agenciji za okolje (Arso), so poleg močnega naliva možni sunki vetra in toča. Arso je za zahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo pred močnejšimi nevihtami.

Danes popoldne je Slovenijo prešla vremenska fronta, najhuje je bilo na območju Šempetra pri Gorici in Novega mesta, kjer je voda poplavila več gospodarskih in stanovanjskih objektov, vključno s kultno športno dvorano Leona Štuklja. Šolski center Novo mesto in OŠ Drska, kjer je veter odtrgal pločevinasto streho, jutri ostajata zaprta. 

Medtem ko so na prizadetih območjih začeli odstranjevati posledice, pa se našim krajem bliža nova nevihtna celica. Kot poroča Meteoinfo, je ta nastala v okolici italijanskega Vidma, zdaj pa potuje iz smeri Udin proti Trstu in Črnemu Kalu.

"Po sliki udarov strel lahko določimo, da gre za izjemno aktivno in močno organizirano supercelično nevihto, ki lahko preživi tudi daljše razdalje. Spremljajo jo silovit veter, močan naliv in najverjetneje tudi toča," opozarjajo na Meteoinfo. 

Na Arsu ob tem pravijo, da sta zaradi močnejše nevihte, ki se pomika proti jugovzhodu, možna zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Arso je za zahodni del države izdal oranžno opozorilo, saj lahko predvsem na Primorskem, v pasu od Zgornjega Posočja do južnega dela Primorske, nastane še kakšna močnejša nevihta.

Iz dneva v dan bo topleje

Ponoči se bo vremensko dogajanje umirilo. V sredo dopoldne se bo povsod delno zjasnilo, čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj Celzija. 

V četrtek, petek in soboto bo precej jasno, iz dneva v dan bo topleje, napovedujejo na Arsu.

Dvorana Leona Štukjla, poplava
Šola Novo mesto OŠ Drska
poplave neurje radarska slika vreme ARSO
