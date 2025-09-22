Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
10.01

Osveženo pred

21 minut

Španija Francija poplave

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 10.01

21 minut

Hudo neurje v Franciji in Španiji: umrl najmanj en človek

Avtorji:
K. M., STA

Poplave | Močno deževje je v nedeljo zajelo tudi jugovzhod Francije.

Močno deževje je v nedeljo zajelo tudi jugovzhod Francije.

Foto: Posnetek zaslona

Dele Španije in Francije je v nedeljo prizadelo močno deževje. V Kataloniji je umrl najmanj en človek, potem ko je večji del regije na severovzhodu Španije zajel hudourniški naliv, so sporočile oblasti. Nastajale so motnje v železniškem in letalskem prometu. Na jugovzhodu Francije je bilo zaradi neurja več izpadov elektrike.

Gasilci so sporočili, da so v reki v mestu Sant Pere de Riudebitlles blizu Barcelone našli truplo, medtem ko so iskali dve osebi, katerih avtomobil naj bi odnesla poplavna voda.

Oblasti preiskujejo, ali truplo pripada eni od iskanih oseb ali pa gre za žrtev nepovezanega incidenta, so še dodali na družbenem omrežju X.

Gasilci so rešili 27 ljudi 

Gasilci so tudi rešili 27 ljudi, ki so bili zaradi zemeljskega plazu ujeti pri vzpenjači Sant Joan pri samostanu Montserrat severozahodno od Barcelone, je sporočila regionalna služba civilne zaščite.

Na desetine letov na in z letališča v Barceloni, drugega najbolj prometnega letališča v državi, je imelo zamude oziroma so bili odpovedani. Primestni železniški promet je bil na nekaterih progah začasno ustavljen zaradi zemeljskih plazov in podrtih dreves.

Nacionalni meteorološki urad je sporočil, da je v nekaterih delih Katalonije v zgolj 30 minutah padlo do 40 litrov padavin na kvadratni meter.

V Franciji izpadi električne energije in odpovedi letov 

Močno deževje je v nedeljo zajelo tudi jugovzhod sosednje Francije, kar je povzročilo izpade električne energije v približno deset tisoč domovih, na letališču v Marseillu pa so morali več letov preusmeriti na druga letališča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi slabega vremena so morali v nedeljo preložiti tudi različne športne prireditve, med drugim derbi nogometne tekme med Marseillem in Paris Saint-Germainom.

Neurje z močnimi nevihtami je v nedeljo zvečer po poročanju francoskih medijev prizadelo tudi več mest v Provansi, med njimi Toulon, Avignon in Nico. Ponekod so bile poplavljene mestne ulice.

