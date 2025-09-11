Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
9.07

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Četrtek, 11. 9. 2025, 9.07

1 ura, 22 minut

Komisarka za okolje Roswall v Sloveniji o poplavni varnosti

Avtorji:
Na. R., STA

Jessika Roswall., evropska komisarka za okolje, odpornost v zvezi z vodo in konkurenčno krožno gospodarstvo | Izvedene ukrepe si bo Jessika Roswall (na fotografiji) ogledala tudi na terenu. | Foto Thierry Monasse/STA

Izvedene ukrepe si bo Jessika Roswall (na fotografiji) ogledala tudi na terenu.

Foto: Thierry Monasse/STA

Na obisku v Sloveniji se mudi evropska komisarka za okolje, odpornost v zvezi z vodo in konkurenčno krožno gospodarstvo Jessika Roswall. S sogovorniki bodo med drugim razpravljali o zagotavljanju poplavne varnosti, v ospredju bodo na naravi temelječe rešitve.

Kot so pred obiskom sporočili s kmetijskega ministrstva, bodo razpravljali o zagotavljanju poplavne varnosti, ključne bodo na naravi temelječe rešiteve. Govorili bodo tudi o zavarovanih območjih in o okoljskih temah, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom, s ciljem okrepitve sodelovanja ter iskanja uravnoteženih rešitev, ki podpirajo okoljske, gospodarske in socialne cilje.

Ukrepe za povečanje poplavne odpornosti si bo ogledala na Gradaščici, obiskala bo tudi travišča na Ljubljanskem Barju in kmetijo na Gorenjskem, ki predstavlja zgled dobrih praks pri iskanju trajnostnih rešitev na zaščitenih območjih.

Komisarka Roswall se bo sestala z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom, z državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Mašo Kociper, državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mašo Žagar ter državnim sekretarjem na ministrstvu za naravne vire in prostor Miranom Gajškom.

Komisarko Roswall bodo sprejeli še člani odbora za zadeve EU, odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Prav danes bodo člani zadnjega na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o učinkovitosti odpravljanja posledic katastrofalnih poplav iz avgusta 2023. V SDS ocenjujejo, da ta poteka prepočasi, zato so pripravili vrsto priporočil za pospešitev postopka.

